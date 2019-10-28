rsq написав:По слухам банк планирует практически все продать до конца лета 2020 и не продлевать ВА. Проблема скорее не в тратах, а в том, что должники будут оспаривать долги и их продажу на аукционах, тем самим тянуть на конец ликвидации, чтобы выкупить свои долги за 3 копейки.
На данный момент объявленные сроки ликвидации до 18.12.2020, и уж сокращать до лета 2020 их точно никто не будет. Так что продажи здания ГО нам при самом оптимистичном раскладе ожидать ещё минимум год, увы...
Продать большинство активов - не означает сократить сроки ликвидации. А означает, что это повод сократить сотрудников и продать офис. Это я имел в виду. Еще там бумажной работы будет вагон, чтобы ликвидировать юр. лицо и продать в пулах мусорные активы. А там посмотрим, как будет на деле...
rsq это же в наших интересах как-то коллективно требовать быстрейшей продажи ГО ВТБ, ведь это субъективное желание Фонда и банка не спешить с продажей. Согласно ранее приведенной здесь инструкции продажи активов и правилам Фонда ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ продаются в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, да бы уменьшить расходы на их содержание и в рациональный оптимальный способ рассчитаться с вкладчиками.,- мы здесь все в этом заинтересованы - надо давить на Фонд, банк, но юридически грамотно.
саша написав:rsq это же в наших интересах как-то коллективно требовать быстрейшей продажи ГО ВТБ, ведь это субъективное желание Фонда и банка не спешить с продажей. Согласно ранее приведенной здесь инструкции продажи активов и правилам Фонда ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ продаются в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, да бы уменьшить расходы на их содержание и в рациональный оптимальный способ рассчитаться с вкладчиками.,- мы здесь все в этом заинтересованы - надо давить на Фонд, банк, но юридически грамотно.
sens написав:Вопрос актуален,так как выплата была одна
А коли ця виплата була?
в телефонном режиме можно только узнать температуру за окном Буду ехать в Киев,заодно узнаю сколько процентов от всех остатков Банк через Фонд готов выделить кредиторам то ли в декабре , то ли в январе [/quote] Всем доброго дня ! курс по валюте будет по состянию на 18.12.2018 и второе - подали на 35% от требований , ожидают выплат для кредиторов на декабрь 2019[/quote]
саша написав:Igneus обиженный участник торгов ФК Конкорд Факторинг хотел купить право требования за 50 млн, его конкурент дал 65 млн, обиженный делает все, чтобы этот лот достался ему, оспаривая в суде, планирует даже оспорить сделку купли продажи, если она состоится. Как Вы думаете, чем закончится эта ситуация?
Ситуация уже закончилась. Отменой результата торгов и признанием Конкорда победителем с предложением 50 млн.грн.: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-03-000049-b В результате, когда/если сделка всё-таки будет закрыта, кредиторы в очередной раз недосчитаются приличной суммы. На этот раз "всего-то" 15.2 млн.грн.
По остальным крупным объектам: 1) Сегодня состоялись торги по последним двум из 23 таунхаузов на Метрологической и, таким образом, по всем 23 ожидается заключение договоров до 132 дней после торгов из-за снятия арестов.
2) Из 22 земельных участков в Козине заключен договор покупки-продажи только по одному, 19 участков ожидают заключения договоров до 132 дней после торгов из-за отсутствия кадастровой документации, а 2 участка где-то затерялись.
3) Нежилые помещения на Примеровской в Харькове и Ковалевского в Одессе ожидают заключения договоров до 132 дней после торгов из-за снятия арестов.
Igneus уже и продавать реально совсем нечего, кроме ГО ВТБ. Все остальное- проблемное. Очень бы хотелось, чтобы выставили на продажу ГО ВТБ- его бы почти хватило, чтобы закрыть 4-ю очередь. Быстрая и эффективная продажа кредитов кажется сомнительным.