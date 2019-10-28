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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1709171017111712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:48

  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:А яка завтра знаменна дата?

Національне свято Республіки Албанія. День Прапору (1912)
Національне свято Ісламської Республіки Мавританія. День Незалежності (1960)
Національне свято Демократичної Республіки Східний Тимор. День Незалежності (1975) :roll:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... istratsiyu
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:А яка завтра знаменна дата?

Національне свято Республіки Албанія. День Прапору (1912)
Національне свято Ісламської Республіки Мавританія. День Незалежності (1960)
Національне свято Демократичної Республіки Східний Тимор. День Незалежності (1975) :roll:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... istratsiyu

Ще позабув, бо у четвертий четвер листопада США святкують День подяки :roll:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:А яка завтра знаменна дата?

Національне свято Республіки Албанія. День Прапору (1912)
Національне свято Ісламської Республіки Мавританія. День Незалежності (1960)
Національне свято Демократичної Республіки Східний Тимор. День Незалежності (1975) :roll:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... istratsiyu



...эх, сколько недополученной прибыли ЗА ГОД....
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