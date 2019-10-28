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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:48
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:58
Ще позабув, бо у четвертий четвер листопада США святкують День подяки
Додано: Чет 28 лис, 2019 22:04
...эх, сколько недополученной прибыли ЗА ГОД....
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:00
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:09
На 6 декабря 2019 года выставлены на торги 28 кредитов физических лиц.
Посмотрел их паспорта - кредиты работающие и оплачивались.
При этом 6 из 28 кредитов были сняты с торгов, как оказалось, всвязи с полным или частичным погашением кредитов.
Среди кредитов, снятых с торгов, например, кредиты труженикам банка ВТБ для покупки квартир на улице Лискивской и проспекте Победы в Киеве:
А вот иной труженик банка ВТБ, который получил кредит от банка на покупку квартиры на бульваре Леси Украинки в Киеве, рассчитаться с банком пока не захотел, и кредит не был снят с торгов:
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:25
Как говорил Штирлиц, приехав в Швейцарию и выслушав отчет пастора Шлага, ситуация не только не закончилась, но и развивается дальше
Сегодня Фонд отменил торги по этому лоту и, таким образом, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" за 50 млн. он также не достанется:
При этом, на определение Окружного административного суда города Киева от 28 октября 2019 года об обеспечении иска подана апелляционная жалоба:
Кстати, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" злоупотребляет процессуальным правом, поскольку подало два заявления об обеспечении иска и от одного из них уже отказалось:
Более того, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" злоупотребляет процессуальным правом, поскольку подало два исковых заявления в одном и том же споре, один из которых было оставлено без рассмотрения, а по одному было открыто производство:
Похоже, что подавая два заявления об обеспечении иска и два исковых заявления в одном и том же споре, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" добивалось их рассмотрения нужным для себя судьей.
За такие действия вообще-то судам нужно наказывать подобных истцов, а ответчикам ( Фонду и банку ВТБ) нужно подсказывать судам о необходимости осуществления этих мер.
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