Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:25

Doubting Thomas написав: саша написав: Igneus обиженный участник торгов ФК Конкорд Факторинг хотел купить право требования за 50 млн, его конкурент дал 65 млн, обиженный делает все, чтобы этот лот достался ему, оспаривая в суде, планирует даже оспорить сделку купли продажи, если она состоится. Как Вы думаете, чем закончится эта ситуация? обиженный участник торгов ФК Конкорд Факторинг хотел купить право требования за 50 млн, его конкурент дал 65 млн, обиженный делает все, чтобы этот лот достался ему, оспаривая в суде, планирует даже оспорить сделку купли продажи, если она состоится. Как Вы думаете, чем закончится эта ситуация?

Ситуация уже закончилась. Отменой результата торгов и признанием Конкорда победителем с предложением 50 млн.грн.:

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-03-000049-b

В результате, когда/если сделка всё-таки будет закрыта, кредиторы в очередной раз недосчитаются приличной суммы. На этот раз "всего-то" 15.2 млн.грн. Ситуация уже закончилась. Отменой результата торгов и признанием Конкорда победителем с предложением 50 млн.грн.:В результате, когда/если сделка всё-таки будет закрыта, кредиторы в очередной раз недосчитаются приличной суммы. На этот раз "всего-то" 15.2 млн.грн.

Как говорил Штирлиц, приехав в Швейцарию и выслушав отчет пастора Шлага, ситуация не только не закончилась, но и развивается дальшеСегодня Фонд отменил торги по этому лоту и, таким образом, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" за 50 млн. он также не достанется:При этом, на определение Окружного административного суда города Киева от 28 октября 2019 года об обеспечении иска подана апелляционная жалоба:Кстати, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" злоупотребляет процессуальным правом, поскольку подалозаявления об обеспечении иска и от одного из них уже отказалось:Более того, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" злоупотребляет процессуальным правом, поскольку подалоисковых заявления в одном и том же споре, один из которых было оставлено без рассмотрения, а по одному было открыто производство:Похоже, что подаваязаявления об обеспечении иска иисковых заявления в одном и том же споре, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" добивалось их рассмотрения нужным для себя судьей.За такие действия вообще-то судам нужно наказывать подобных истцов, а ответчикам ( Фонду и банку ВТБ) нужно подсказывать судам о необходимости осуществления этих мер.