Квесторе_поверніться написав:А яка завтра знаменна дата?
Національне свято Республіки Албанія. День Прапору (1912) Національне свято Ісламської Республіки Мавританія. День Незалежності (1960) Національне свято Демократичної Республіки Східний Тимор. День Незалежності (1975)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:А яка завтра знаменна дата?
Національне свято Республіки Албанія. День Прапору (1912) Національне свято Ісламської Республіки Мавританія. День Незалежності (1960) Національне свято Демократичної Республіки Східний Тимор. День Незалежності (1975)
Квесторе_поверніться написав:А яка завтра знаменна дата?
Національне свято Республіки Албанія. День Прапору (1912) Національне свято Ісламської Республіки Мавританія. День Незалежності (1960) Національне свято Демократичної Республіки Східний Тимор. День Незалежності (1975)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
На 6 декабря 2019 года выставлены на торги 28 кредитов физических лиц. Посмотрел их паспорта - кредиты работающие и оплачивались. При этом 6 из 28 кредитов были сняты с торгов, как оказалось, всвязи с полным или частичным погашением кредитов.
саша написав:Igneus обиженный участник торгов ФК Конкорд Факторинг хотел купить право требования за 50 млн, его конкурент дал 65 млн, обиженный делает все, чтобы этот лот достался ему, оспаривая в суде, планирует даже оспорить сделку купли продажи, если она состоится. Как Вы думаете, чем закончится эта ситуация?
Ситуация уже закончилась. Отменой результата торгов и признанием Конкорда победителем с предложением 50 млн.грн.: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-03-000049-b В результате, когда/если сделка всё-таки будет закрыта, кредиторы в очередной раз недосчитаются приличной суммы. На этот раз "всего-то" 15.2 млн.грн.
Как говорил Штирлиц, приехав в Швейцарию и выслушав отчет пастора Шлага, ситуация не только не закончилась, но и развивается дальше Сегодня Фонд отменил торги по этому лоту и, таким образом, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" за 50 млн. он также не достанется: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-03-000049-b
Похоже, что подавая два заявления об обеспечении иска и два исковых заявления в одном и том же споре, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" добивалось их рассмотрения нужным для себя судьей. За такие действия вообще-то судам нужно наказывать подобных истцов, а ответчикам ( Фонду и банку ВТБ) нужно подсказывать судам о необходимости осуществления этих мер.
саша написав:Igneus обиженный участник торгов ФК Конкорд Факторинг хотел купить право требования за 50 млн, его конкурент дал 65 млн, обиженный делает все, чтобы этот лот достался ему, оспаривая в суде, планирует даже оспорить сделку купли продажи, если она состоится. Как Вы думаете, чем закончится эта ситуация?
Ситуация уже закончилась. Отменой результата торгов и признанием Конкорда победителем с предложением 50 млн.грн.: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-03-000049-b В результате, когда/если сделка всё-таки будет закрыта, кредиторы в очередной раз недосчитаются приличной суммы. На этот раз "всего-то" 15.2 млн.грн.
Как говорил Штирлиц, приехав в Швейцарию и выслушав отчет пастора Шлага, ситуация не только не закончилась, но и развивается дальше Сегодня Фонд отменил торги по этому лоту и, таким образом, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" за 50 млн. он также не достанется: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-03-000049-b
Похоже, что подавая два заявления об обеспечении иска и два исковых заявления в одном и том же споре, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" добивалось их рассмотрения нужным для себя судьей. За такие действия вообще-то судам нужно наказывать подобных истцов, а ответчикам ( Фонду и банку ВТБ) нужно подсказывать судам о необходимости осуществления этих мер.
ближе к телу - новость есть на сайте Фонда,когда будут обещанные 35% выплачены согласно отправленных реквизитов??