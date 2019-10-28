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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1710171117121713>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:48

  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:А яка завтра знаменна дата?

Національне свято Республіки Албанія. День Прапору (1912)
Національне свято Ісламської Республіки Мавританія. День Незалежності (1960)
Національне свято Демократичної Республіки Східний Тимор. День Незалежності (1975) :roll:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... istratsiyu
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:А яка завтра знаменна дата?

Національне свято Республіки Албанія. День Прапору (1912)
Національне свято Ісламської Республіки Мавританія. День Незалежності (1960)
Національне свято Демократичної Республіки Східний Тимор. День Незалежності (1975) :roll:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... istratsiyu

Ще позабув, бо у четвертий четвер листопада США святкують День подяки :roll:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:А яка завтра знаменна дата?

Національне свято Республіки Албанія. День Прапору (1912)
Національне свято Ісламської Республіки Мавританія. День Незалежності (1960)
Національне свято Демократичної Республіки Східний Тимор. День Незалежності (1975) :roll:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... istratsiyu



...эх, сколько недополученной прибыли ЗА ГОД....
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:00

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:09

На 6 декабря 2019 года выставлены на торги 28 кредитов физических лиц.
Посмотрел их паспорта - кредиты работающие и оплачивались.
При этом 6 из 28 кредитов были сняты с торгов, как оказалось, всвязи с полным или частичным погашением кредитов.

Среди кредитов, снятых с торгов, например, кредиты труженикам банка ВТБ для покупки квартир на улице Лискивской и проспекте Победы в Киеве:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-22-000022-a
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-22-000017-a

А вот иной труженик банка ВТБ, который получил кредит от банка на покупку квартиры на бульваре Леси Украинки в Киеве, рассчитаться с банком пока не захотел, и кредит не был снят с торгов:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-21-000018-a
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:25

  Doubting Thomas написав:
  саша написав:Igneus обиженный участник торгов ФК Конкорд Факторинг хотел купить право требования за 50 млн, его конкурент дал 65 млн, обиженный делает все, чтобы этот лот достался ему, оспаривая в суде, планирует даже оспорить сделку купли продажи, если она состоится. Как Вы думаете, чем закончится эта ситуация?

Ситуация уже закончилась. Отменой результата торгов и признанием Конкорда победителем с предложением 50 млн.грн.:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-03-000049-b
В результате, когда/если сделка всё-таки будет закрыта, кредиторы в очередной раз недосчитаются приличной суммы. На этот раз "всего-то" 15.2 млн.грн. :mrgreen:

Как говорил Штирлиц, приехав в Швейцарию и выслушав отчет пастора Шлага, ситуация не только не закончилась, но и развивается дальше :wink:
Сегодня Фонд отменил торги по этому лоту и, таким образом, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" за 50 млн. он также не достанется:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-03-000049-b

При этом, на определение Окружного административного суда города Киева от 28 октября 2019 года об обеспечении иска подана апелляционная жалоба:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85266856

Кстати, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" злоупотребляет процессуальным правом, поскольку подало два заявления об обеспечении иска и от одного из них уже отказалось: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85423492

Более того, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" злоупотребляет процессуальным правом, поскольку подало два исковых заявления в одном и том же споре, один из которых было оставлено без рассмотрения, а по одному было открыто производство:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85409635
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85423730

Похоже, что подавая два заявления об обеспечении иска и два исковых заявления в одном и том же споре, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" добивалось их рассмотрения нужным для себя судьей.
За такие действия вообще-то судам нужно наказывать подобных истцов, а ответчикам ( Фонду и банку ВТБ) нужно подсказывать судам о необходимости осуществления этих мер.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:23

  Igneus написав:
  Doubting Thomas написав:
  саша написав:Igneus обиженный участник торгов ФК Конкорд Факторинг хотел купить право требования за 50 млн, его конкурент дал 65 млн, обиженный делает все, чтобы этот лот достался ему, оспаривая в суде, планирует даже оспорить сделку купли продажи, если она состоится. Как Вы думаете, чем закончится эта ситуация?

Ситуация уже закончилась. Отменой результата торгов и признанием Конкорда победителем с предложением 50 млн.грн.:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-03-000049-b
В результате, когда/если сделка всё-таки будет закрыта, кредиторы в очередной раз недосчитаются приличной суммы. На этот раз "всего-то" 15.2 млн.грн. :mrgreen:

Как говорил Штирлиц, приехав в Швейцарию и выслушав отчет пастора Шлага, ситуация не только не закончилась, но и развивается дальше :wink:
Сегодня Фонд отменил торги по этому лоту и, таким образом, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" за 50 млн. он также не достанется:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-03-000049-b

При этом, на определение Окружного административного суда города Киева от 28 октября 2019 года об обеспечении иска подана апелляционная жалоба:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85266856

Кстати, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" злоупотребляет процессуальным правом, поскольку подало два заявления об обеспечении иска и от одного из них уже отказалось: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85423492

Более того, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" злоупотребляет процессуальным правом, поскольку подало два исковых заявления в одном и том же споре, один из которых было оставлено без рассмотрения, а по одному было открыто производство:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85409635
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85423730

Похоже, что подавая два заявления об обеспечении иска и два исковых заявления в одном и том же споре, ТОВ "ФК "КОНКОРД ФАКТОРИНГ" добивалось их рассмотрения нужным для себя судьей.
За такие действия вообще-то судам нужно наказывать подобных истцов, а ответчикам ( Фонду и банку ВТБ) нужно подсказывать судам о необходимости осуществления этих мер.
ближе к телу - новость есть на сайте Фонда,когда будут обещанные 35% выплачены согласно отправленных реквизитов??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:13

ближе к телу - новость есть на сайте Фонда,когда будут обещанные 35% выплачены согласно отправленных реквизитов??


Где-то на следующей неделе +- В банке сказали, что с момента публикации им нужно на подготовку минимум неделя.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Ну что коллеги, с первыми выплатами всех, будем надеяться с непоследними :-)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:22

  югин написав:Ну что коллеги, с первыми выплатами всех, будем надеяться с непоследними :-)

В каком банке по реквизитам зашли деньги от Фонда? По моим реквизитам Аваль молчит
никому не верю
sens
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