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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:38
sens написав: югин написав:
Ну что коллеги, с первыми выплатами всех, будем надеяться с непоследними
В каком банке по реквизитам зашли деньги от Фонда? По моим реквизитам Аваль молчит
В Альфе тоже пока пусто, хотя из казначейства по их реквизитам заходили исправно.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:38
sens написав: югин написав:
Ну что коллеги, с первыми выплатами всех, будем надеяться с непоследними
В каком банке по реквизитам зашли деньги от Фонда? По моим реквизитам Аваль молчит
Аналогично. Только Альфа.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:48
В Укргазе тоже пусто. Так кому повезло то?
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Додано: Пон 02 гру, 2019 19:31
...заходил....,персонал приветлив:), сказали с декабря стартуют....35%.... говорят ждите, реквизиты по банку можно менять..!
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Додано: Пон 02 гру, 2019 19:54
Таскомбанк, ощадный
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югин
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Додано: Вів 03 гру, 2019 05:31
югин написав:
Таскомбанк, ощадный
Деньги на счету от Фонда зашли вчера 02.12.2019?
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:59
sens написав: югин написав:
Таскомбанк, ощадный
Деньги на счету от Фонда зашли вчера 02.12.2019?
ПБ - есть контакт 35%!
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:02
укргаз тоже есть
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Пон 28 жов, 2019 14:56
tk86
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