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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1710171117121713

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:38

  sens написав:
  югин написав:Ну что коллеги, с первыми выплатами всех, будем надеяться с непоследними :-)

В каком банке по реквизитам зашли деньги от Фонда? По моим реквизитам Аваль молчит

В Альфе тоже пока пусто, хотя из казначейства по их реквизитам заходили исправно.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:38

  sens написав:
  югин написав:Ну что коллеги, с первыми выплатами всех, будем надеяться с непоследними :-)

В каком банке по реквизитам зашли деньги от Фонда? По моим реквизитам Аваль молчит

Аналогично. Только Альфа.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:48

В Укргазе тоже пусто. Так кому повезло то?
orhidf
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:31

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

...заходил....,персонал приветлив:), сказали с декабря стартуют....35%.... говорят ждите, реквизиты по банку можно менять..!
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:54

Таскомбанк, ощадный
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 05:31

  югин написав:Таскомбанк, ощадный

Деньги на счету от Фонда зашли вчера 02.12.2019?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:59

  sens написав:
  югин написав:Таскомбанк, ощадный

Деньги на счету от Фонда зашли вчера 02.12.2019?

ПБ - есть контакт 35%!
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:02

укргаз тоже есть
orhidf
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