Аналогично.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:11
Аваль
В 16-47 ( сумма выше сбшных 150 )
никому не верю
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:12
КУРС
Подскажите, по курсу на какое число гасятся валютные вклады? 27.11.18 или 28.11.18 ?
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:43
Подскажите, кто получал в Таскомбанке на Ощадный, удалось Вам получить бумагу (квитанцию, платежку еще что) о том от кого зашла сумма, мне это нужно как подтверждение источника происхождения если кто то спросят в будущем от куда "дровишки", а тут все таки источник железобетонный-фонд.
Мне в отделении смогли дать только выписку по ощадному в которой не указывается от кого эта сумма зашла
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