Додано: Сер 04 гру, 2019 08:16

Доброе утро

Позвонили с втб на передачу им счета в формате ИВАН. Нужно ли это делать? отправлять надо почтой. может успеют так выплатить?

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