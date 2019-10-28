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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:37
hhaqualung4_hh написав:
Альфа-банк. Деньги перечислены.
Аналогично.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 17:35
Приват. Зашло
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falko13
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Додано: Вів 03 гру, 2019 18:11
В 16-47 ( сумма выше сбшных 150 )
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 03 гру, 2019 18:12
Подскажите, по курсу на какое число гасятся валютные вклады? 27.11.18 или 28.11.18 ?
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Додано: Вів 03 гру, 2019 18:43
sens написав: югин написав:
Таскомбанк, ощадный
Деньги на счету от Фонда зашли вчера 02.12.2019?
Подскажите, кто получал в Таскомбанке на Ощадный, удалось Вам получить бумагу (квитанцию, платежку еще что) о том от кого зашла сумма, мне это нужно как подтверждение источника происхождения если кто то спросят в будущем от куда "дровишки", а тут все таки источник железобетонный-фонд.
Мне в отделении смогли дать только выписку по ощадному в которой не указывается от кого эта сумма зашла
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Михалыч
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:48
Я ещё не получал
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
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югин
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Додано: Сер 04 гру, 2019 05:52
Михалыч написав: sens написав: югин написав:
Таскомбанк, ощадный
Деньги на счету от Фонда зашли вчера 02.12.2019?
Подскажите, кто получал в Таскомбанке на Ощадный, удалось Вам получить бумагу (квитанцию, платежку еще что) о том от кого зашла сумма, мне это нужно как подтверждение источника происхождения если кто то спросят в будущем от куда "дровишки", а тут все таки источник железобетонный-фонд.
Мне в отделении смогли дать только выписку по ощадному в которой не указывается от кого эта сумма зашла
А чем квитанции от Банков,которые возмещали гарантированные вклады,наверняка та же квитанция на 200к грн от 2018 года вполне будет годна
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 04 гру, 2019 08:16
Доброе утро
Позвонили с втб на передачу им счета в формате ИВАН. Нужно ли это делать? отправлять надо почтой. может успеют так выплатить?
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Алексей77
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Пон 28 жов, 2019 14:56
tk86
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