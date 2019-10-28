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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1712171317141715>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:37

  hhaqualung4_hh написав:Альфа-банк. Деньги перечислены.

Аналогично.
Andreww
 
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Приват. Зашло
falko13
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:11

Аваль

В 16-47 ( сумма выше сбшных 150 )
никому не верю
sens
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КУРС

Подскажите, по курсу на какое число гасятся валютные вклады? 27.11.18 или 28.11.18 ?
proton
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:43

  sens написав:
  югин написав:Таскомбанк, ощадный

Деньги на счету от Фонда зашли вчера 02.12.2019?


Подскажите, кто получал в Таскомбанке на Ощадный, удалось Вам получить бумагу (квитанцию, платежку еще что) о том от кого зашла сумма, мне это нужно как подтверждение источника происхождения если кто то спросят в будущем от куда "дровишки", а тут все таки источник железобетонный-фонд.

Мне в отделении смогли дать только выписку по ощадному в которой не указывается от кого эта сумма зашла :?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:48

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Я ещё не получал
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 05:52

  Михалыч написав:
  sens написав:
  югин написав:Таскомбанк, ощадный

Деньги на счету от Фонда зашли вчера 02.12.2019?


Подскажите, кто получал в Таскомбанке на Ощадный, удалось Вам получить бумагу (квитанцию, платежку еще что) о том от кого зашла сумма, мне это нужно как подтверждение источника происхождения если кто то спросят в будущем от куда "дровишки", а тут все таки источник железобетонный-фонд.

Мне в отделении смогли дать только выписку по ощадному в которой не указывается от кого эта сумма зашла :?

А чем квитанции от Банков,которые возмещали гарантированные вклады,наверняка та же квитанция на 200к грн от 2018 года вполне будет годна
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 08:16

Доброе утро
Позвонили с втб на передачу им счета в формате ИВАН. Нужно ли это делать? отправлять надо почтой. может успеют так выплатить?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:41

  Алексей77 написав:Доброе утро
Позвонили с втб на передачу им счета в формате ИВАН. Нужно ли это делать? отправлять надо почтой. может успеют так выплатить?

До 12 января 2020 года - переходной период, когда могут переводить деньги по реквизитам как в старом национальном формате, так и в новом международном формате (IBAN): https://bank.gov.ua/news/all/termin-per ... prodovjeno

Но если Вы не получили выплату от ВТБ и он требует реквизиты в новом международном формате (IBAN), то немедленно их получайте в своем избранном банке и отсылайте ВТБ, если Вы не киевлянин. А если киевлянин или живете в ближнем пригороде, то везите реквизиты в ВТБ лично.
Что-же Вы так задержались, ведь эта тема задолго до выплат обговаривалась здесь, еще в сентябре-октябре по-моему. Ведь, кроме задержки Вам в выплате, ВТБ может передать Ваши деньги и в депозит нотариуса (ст. 537 Гражданского кодекса Украины).
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:42

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:А чем квитанции от Банков,которые возмещали гарантированные вклады,наверняка та же квитанция на 200к грн от 2018 года вполне будет годна


В нашем государстве и с тенденцией на ужесточение финмона во всем мире-бумажек мало не бывает :?
Михалыч
 
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