Аналогично.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:11
Аваль
В 16-47 ( сумма выше сбшных 150 )
никому не верю
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:12
КУРС
Подскажите, по курсу на какое число гасятся валютные вклады? 27.11.18 или 28.11.18 ?
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:43
Подскажите, кто получал в Таскомбанке на Ощадный, удалось Вам получить бумагу (квитанцию, платежку еще что) о том от кого зашла сумма, мне это нужно как подтверждение источника происхождения если кто то спросят в будущем от куда "дровишки", а тут все таки источник железобетонный-фонд.
Мне в отделении смогли дать только выписку по ощадному в которой не указывается от кого эта сумма зашла
Додано: Вів 03 гру, 2019 22:48
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Я ещё не получал
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Додано: Сер 04 гру, 2019 05:52
А чем квитанции от Банков,которые возмещали гарантированные вклады,наверняка та же квитанция на 200к грн от 2018 года вполне будет годна
никому не верю
Додано: Сер 04 гру, 2019 08:16
Доброе утро
Позвонили с втб на передачу им счета в формате ИВАН. Нужно ли это делать? отправлять надо почтой. может успеют так выплатить?
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Додано: Сер 04 гру, 2019 10:41
До 12 января 2020 года - переходной период, когда могут переводить деньги по реквизитам как в старом национальном формате, так и в новом международном формате (IBAN):
Но если Вы не получили выплату от ВТБ и он требует реквизиты в новом международном формате (IBAN), то немедленно их получайте в своем избранном банке и отсылайте ВТБ, если Вы не киевлянин. А если киевлянин или живете в ближнем пригороде, то везите реквизиты в ВТБ лично.
Что-же Вы так задержались, ведь эта тема задолго до выплат обговаривалась здесь, еще в сентябре-октябре по-моему. Ведь, кроме задержки Вам в выплате, ВТБ может передать Ваши деньги и в депозит нотариуса (ст. 537 Гражданского кодекса Украины).
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:42
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
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