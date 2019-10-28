Додано: Сер 04 гру, 2019 10:53

Алексей77 написав: Доброе утро

Позвонили с втб на передачу им счета в формате ИВАН. Нужно ли это делать? отправлять надо почтой. может успеют так выплатить? Доброе утроПозвонили с втб на передачу им счета в формате ИВАН. Нужно ли это делать? отправлять надо почтой. может успеют так выплатить?

ИВАН можете взять в ИБ, я по крайней мере скопировал его в ИБ Таскома и вставил в заяву, никуда за ним не ходил, отправлял заказным письмом почтой, за два рабочих дня они получили, только в адресе на письме не писал Шевченко, а просто ВТБ Банк и его адрес, ну не будет ликвидатор сам приходить на Укрпочту, а так любой курьер с доверенностью получит, отправил вечером 1 ноября в Одессе, а 4 уже получили, при том, что 2-3 были выходные, да еще в шапке самой заявы не забудьте поменять ликвидатора (уже не Шевченко, а Стрюкова І. О.).Заяву писал не по их образцу, шапку скопировал с предыдущей заявы, а сам текст в свободной форме и не указывал никаких МФО и ОКПО, все, что надо уже зашито в ИВАН, Вы хотите пишите по их старому образцу, а я писал такЗаява №про зміну моїх реквізитів для задоволення вимогЯ ФИО, кредитор АТ «ВТБ БАНК» в зв'язку зі зміною номерів рахунків і переходу України на міжнародний стандарт банківських рахунків повідомляю о виникнення змін із зазначенням моїх нових реквізитів для задоволення вимогРахунок: UA.........................дата подпись