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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:53
Алексей77 написав:
Доброе утро
Позвонили с втб на передачу им счета в формате ИВАН. Нужно ли это делать? отправлять надо почтой. может успеют так выплатить?
ИВАН можете взять в ИБ, я по крайней мере скопировал его в ИБ Таскома и вставил в заяву, никуда за ним не ходил, отправлял заказным письмом почтой, за два рабочих дня они получили, только в адресе на письме не писал Шевченко, а просто ВТБ Банк и его адрес, ну не будет ликвидатор сам приходить на Укрпочту, а так любой курьер с доверенностью получит, отправил вечером 1 ноября в Одессе, а 4 уже получили, при том, что 2-3 были выходные, да еще в шапке самой заявы не забудьте поменять ликвидатора (уже не Шевченко, а Стрюкова І. О.).
Заяву писал не по их образцу, шапку скопировал с предыдущей заявы, а сам текст в свободной форме и не указывал никаких МФО и ОКПО, все, что надо уже зашито в ИВАН, Вы хотите пишите по их старому образцу, а я писал так
Заява №
про зміну моїх реквізитів для задоволення вимог
Я ФИО, кредитор АТ «ВТБ БАНК» в зв'язку зі зміною номерів рахунків і переходу України на міжнародний стандарт банківських рахунків повідомляю о виникнення змін із зазначенням моїх нових реквізитів для задоволення вимог
Рахунок: UA.........................
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:04
Михалыч написав:
ИВАН можете взять в ИБ, я по крайней мере скопировал его в ИБ Таскома
Да, и это можно, но лучше все-таки получить новые реквизиты в своем банке в виде письменного документа с его штампом и его копию даже отправить приложением к заявлению о смене реквизитов в ВТБ, чтобы наверняка.
Например, Ощадбанк оконфузился с новыми реквизитами: у одного форумчанина оплата судебного сбора не прошла. А если получить реквизиты от банка в форме письменного документа, то можно в случае ошибки и спросить с него.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:08
Igneus написав: Михалыч написав:
ИВАН можете взять в ИБ, я по крайней мере скопировал его в ИБ Таскома
Да, и это можно, но лучше все-таки получить новые реквизиты в своем банке в виде письменного документа с его штампом и его копию даже отправить приложением к заявлению о смене реквизитов в ВТБ, чтобы наверняка.
Например, Ощадбанк оконфузился с новыми реквизитами: у одного форумчанина оплата судебного сбора не прошла. А если получить реквизиты от банка в форме письменного документа, то можно в случае ошибки и спросить с него.
И что можно спросить с Ощада или его курицы
кроме анализов-и те плохи
Не все ведь будет судиться если что не так по два года с банком
да и не стоит оно того потраченного времени. В отделении скорей курица может написать чет не то в бумажке, чем в ИБ окажется неверный/ошибочный номер ИВАН.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:32
Михалыч написав: Igneus написав: Михалыч написав:
ИВАН можете взять в ИБ, я по крайней мере скопировал его в ИБ Таскома
Да, и это можно, но лучше все-таки получить новые реквизиты в своем банке в виде письменного документа с его штампом и его копию даже отправить приложением к заявлению о смене реквизитов в ВТБ, чтобы наверняка.
Например, Ощадбанк оконфузился с новыми реквизитами: у одного форумчанина оплата судебного сбора не прошла. А если получить реквизиты от банка в форме письменного документа, то можно в случае ошибки и спросить с него.
И что можно спросить с Ощада или его курицы
кроме анализов-и те плохи
Не все ведь будет судиться если что не так по два года с банком
да и не стоит оно того потраченного времени. В отделении скорей курица может оказаться тупой и написать чет не то в бумажке, чем в ИБ окажется неверный/ошибочный номер ИВАН.
"Без бумажки ВЫ - букашка, а с бумажкой - человек"
А насчет судов (по аналогии): помните, по-моему, в фильме "Операция Ы ..." студент пришел на экзамен с радиоприемным устройством и прикрыл его повязкой на голове, симулировав зубную боль. Профессор спрашивает - может в другой раз придете, а студент отвечает - для меня экзамен всегда праздник. Вот и суды в наше смутное время всегда праздник
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:44
Igneus Добрый день! Вы не уточняли у ликвидатора и фонда , когда будет выставлен на продажу ГО ВТБ и в чем причина таких существенного затягивания продажи этого ликвидного объекта, чем нарушаются инструкции про порядок продажи активов и ухудшаются права кредиторов на владение собственности ? 2.Когда будут перечислять деньги за проданный Экватор? Заранее Спасибо за ответ.
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