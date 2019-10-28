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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:53

  Алексей77 написав:Доброе утро
Позвонили с втб на передачу им счета в формате ИВАН. Нужно ли это делать? отправлять надо почтой. может успеют так выплатить?


ИВАН можете взять в ИБ, я по крайней мере скопировал его в ИБ Таскома и вставил в заяву, никуда за ним не ходил, отправлял заказным письмом почтой, за два рабочих дня они получили, только в адресе на письме не писал Шевченко, а просто ВТБ Банк и его адрес, ну не будет ликвидатор сам приходить на Укрпочту, а так любой курьер с доверенностью получит, отправил вечером 1 ноября в Одессе, а 4 уже получили, при том, что 2-3 были выходные, да еще в шапке самой заявы не забудьте поменять ликвидатора (уже не Шевченко, а Стрюкова І. О.).

Заяву писал не по их образцу, шапку скопировал с предыдущей заявы, а сам текст в свободной форме и не указывал никаких МФО и ОКПО, все, что надо уже зашито в ИВАН, Вы хотите пишите по их старому образцу, а я писал так


Заява №
про зміну моїх реквізитів для задоволення вимог



Я ФИО, кредитор АТ «ВТБ БАНК» в зв'язку зі зміною номерів рахунків і переходу України на міжнародний стандарт банківських рахунків повідомляю о виникнення змін із зазначенням моїх нових реквізитів для задоволення вимог

Рахунок: UA.........................



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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:04

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Михалыч написав:ИВАН можете взять в ИБ, я по крайней мере скопировал его в ИБ Таскома

Да, и это можно, но лучше все-таки получить новые реквизиты в своем банке в виде письменного документа с его штампом и его копию даже отправить приложением к заявлению о смене реквизитов в ВТБ, чтобы наверняка.
Например, Ощадбанк оконфузился с новыми реквизитами: у одного форумчанина оплата судебного сбора не прошла. А если получить реквизиты от банка в форме письменного документа, то можно в случае ошибки и спросить с него.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:08

  Igneus написав:
  Михалыч написав:ИВАН можете взять в ИБ, я по крайней мере скопировал его в ИБ Таскома

Да, и это можно, но лучше все-таки получить новые реквизиты в своем банке в виде письменного документа с его штампом и его копию даже отправить приложением к заявлению о смене реквизитов в ВТБ, чтобы наверняка.
Например, Ощадбанк оконфузился с новыми реквизитами: у одного форумчанина оплата судебного сбора не прошла. А если получить реквизиты от банка в форме письменного документа, то можно в случае ошибки и спросить с него.


И что можно спросить с Ощада или его курицы :?: кроме анализов-и те плохи :mrgreen:

Не все ведь будет судиться если что не так по два года с банком :? да и не стоит оно того потраченного времени. В отделении скорей курица может написать чет не то в бумажке, чем в ИБ окажется неверный/ошибочный номер ИВАН.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:32

  Михалыч написав:
  Igneus написав:
  Михалыч написав:ИВАН можете взять в ИБ, я по крайней мере скопировал его в ИБ Таскома

Да, и это можно, но лучше все-таки получить новые реквизиты в своем банке в виде письменного документа с его штампом и его копию даже отправить приложением к заявлению о смене реквизитов в ВТБ, чтобы наверняка.
Например, Ощадбанк оконфузился с новыми реквизитами: у одного форумчанина оплата судебного сбора не прошла. А если получить реквизиты от банка в форме письменного документа, то можно в случае ошибки и спросить с него.


И что можно спросить с Ощада или его курицы :?: кроме анализов-и те плохи :mrgreen:

Не все ведь будет судиться если что не так по два года с банком :? да и не стоит оно того потраченного времени. В отделении скорей курица может оказаться тупой и написать чет не то в бумажке, чем в ИБ окажется неверный/ошибочный номер ИВАН.

"Без бумажки ВЫ - букашка, а с бумажкой - человек" :wink:
А насчет судов (по аналогии): помните, по-моему, в фильме "Операция Ы ..." студент пришел на экзамен с радиоприемным устройством и прикрыл его повязкой на голове, симулировав зубную боль. Профессор спрашивает - может в другой раз придете, а студент отвечает - для меня экзамен всегда праздник. Вот и суды в наше смутное время всегда праздник :)
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:37

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:"Без бумажки ВЫ - букашка, а с бумажкой - человек"


тоже верно :? эта привычка перестраховываться-затягивает :wink:



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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:44

Igneus Добрый день! Вы не уточняли у ликвидатора и фонда , когда будет выставлен на продажу ГО ВТБ и в чем причина таких существенного затягивания продажи этого ликвидного объекта, чем нарушаются инструкции про порядок продажи активов и ухудшаются права кредиторов на владение собственности ? 2.Когда будут перечислять деньги за проданный Экватор? Заранее Спасибо за ответ. P.S.Возможно ГО ВТБ,намеренно и осознанно ПРИДЕРЖИВАЮТ для кого-то ПО ДОГОВОРЕННОСТИ за определенную благодарность?
саша
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Сегодня в том же отделении Таскома, дали выписку по операции зачисления на Ощадный, со следующими реквизитами;
Контрагент: АТ "ВТБ Банк" ликвидация
Банк: Национальный Банк Украины
Назначение: частичное удовлетворение требований кредиторов 4 очередь, ФИО, ИНН.

Я не очень понял причем тут НБУ, может деньги аккумулируются на его счетах, а затем с него списываются, но меня и так устроит....главное что есть бумажка с печатью и подписью, причем выдала/сформировала ее без проблем операционистка сидящая рядом со вчерашней курицей которая не смогла дать мне хоть какой то документ в котором бы указывалось от кого именно зашли деньги на Ощадный.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:04

  Михалыч написав: вчерашней курицей которая не смогла дать мне хоть какой то документ в котором бы указывалось от кого именно зашли деньги на Ощадный.

Вот хоть какая-то польза от действий будет - обучение сотрудников ТАСа. Бумажка то для Ваших целей безполезна
Smitten
 
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