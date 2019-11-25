Почему вы решили, что Донецкую железную дорогу не продадут? Ее обязательно продадут, если не одним лотом, то в пуле. По закону нельзя окончить ликвидацию, если какой-то актив не продан.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 06 гру, 2019 16:33
Почему вы решили, что Донецкую железную дорогу не продадут? Ее обязательно продадут, если не одним лотом, то в пуле. По закону нельзя окончить ликвидацию, если какой-то актив не продан.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 18:19
Наскільки памятаю Верховна Рада по Донзалізниці прийняла заборону.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 21:14
Квесторе! Я здивований Вами!
Я вже неодноразово повторював тут, що на виконання рішення Євросуду у справі "Іванов проти Украини" був прийнятий спеціальний закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", який стосується погашення боргів державних боржників. В разі колізії законів спеціальний закон долає дію всіх звичайних законів. В цьому законі був лише один мораторій щодо підприємств ТЕК до 2016 року.
До речі, у Львові регулярно проходить щорічний Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини. Останній з цих форумів відбувся 22-23 листопада 2019 року. Дивіться тут:
Зокрема, на другий день цього форуму гарно виступив з питання виконання судових рішень проти державних органів Ваш земляк Руслан Сидорович. Послухайте хоча б його виступ, адже держави, які порушують Конвенцію і не виконують судові рішення проти державних органів, не можуть бути учасниками Європейського Союзу, як трапилося, наприклад, з Туреччиною.
Я вражений тим, що навіть на заході України існує неповага до її міжнародних зобов'язань, які вона має ще з 1997 року!
Додано: Суб 07 гру, 2019 00:30
Igneus, дивлюсь швидше з позиції справедливості.
супостат пу через ВТБ видав кредитик Донзалізниці.
Потім пішов війною і створив умови що Донзалізниця цей кредитик не змогла обслуговувати захопивши цю залізницю.
Потім пішов в суд і витребував повернення кредиту.
Верховна Рада стала на захист казни Неньки України...щоб не повертати кредит окупанту.
Хіба це не справедливо?
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Додано: Суб 07 гру, 2019 01:08
Принцип справедливості закладений в пункті 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка є чинною для України з вересня 1997 року.
По-перше, принцип справедливості означає, що важко собі навіть уявити, щоб стаття 6 Конвенції детально описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний і швидкий розгляд, і водночас не передбачала виконання судових рішень ( пункт 40 рішення Євросуда у справі "Горнсбі проти Греції" ):
По-друге, принцип справедливості має відношення до всього судового розгляду, а не лише до слухань між сторонами. При цьому принцип верховенства права і поняття справедливого судового розгляду, які гарантуються у статті 6 Конвенції, перешкоджають будь-якому втручанню з боку законодавчої влади у відправлення правосуддя з метою впливу на нього (пункт 49 рішення Євросуда у справі «Стрен» та Стратіс Андреадіс проти Греції»):
Таким чином, принцип справедливості має розглядатися в суто юридичному значенні, адже йдеться про виконання остаточного рішення українського суду на користь ВТБ про стягнення коштів з державного підприємства, які мають бути перераховані українським вкладникам та іншим кредиторам цього банку.
А що стосується інших Ваших доводів, то раджу Вам звернути увагу на так звану ТЕКІЛОВУ КРИЗУ:
Аналогій не бачите?
Додано: Суб 07 гру, 2019 07:41
Про справедливость-кто рассчитывал что банки с иностранным капиталом не затронут оказались обманутыми. Предположу кто вложил в втб 200+ это физики,которые не бедствуют. В случае сравнения с агрессором,то втб нанес меньше вреда экономики чем рыжий татарин ,который все скупает,и что не приносит мегаприбыли вырезает на металлолом и банкротит.
никому не верю
Додано: Суб 07 гру, 2019 09:28
sens соглашусь с Вами, украинский народ уже давно мертвой хваткой ОККУПИРОВАН ОЛИГАРХАМИ,спаянными с властью. Именно из-за их наглых д-вий и произошло ослабление гос-ва и аннексия , не исключено , что они сдали интересы страны за деньги.Что касается обеспеченности, то есть люди, к-рые последнее вкладывали , чтобы полученными процентами перекрыть свои долги, это же касается и депозитоманов.
Додано: Суб 07 гру, 2019 09:43
Поважаю ВАшу позицію.
Але істина конкретна.
Банкрутцво ВТБ відбулося в умовах війни і окупації супостатом пу частини території Неньки УКраїни. Таких обставин не було в жодних справах на які Ви посилаєтесь.
Тимчасовий адміністратор не виконує рішень Суду по Донзалізниці. Він же повинен на щось посилатись щоб цього не робити. На що він посилається?
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Додано: Пон 09 гру, 2019 19:58
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Фонд гарантирования продает 27.12.2019 г. по голландской модели пул активов ВТБ Банка по стартовой цене 377 млн грн., минимальная цена 75 млн. грн.
Додано: Пон 09 гру, 2019 23:24
А это, как показывает практика, ни о чем не говорит, даже если эти торги состоятся. Например, торги по двум пулам активов даже не состоялись:
А состоявшиеся торги на 65,2 млн. были отменены:
Кстати, и завтра будут торги по пулу активов, но в нем не только ВТБ, а еще Дельта и Фидо. При этом стартовая цена 645,5 млн., минимальная 129,1 млн.:
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