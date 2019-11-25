Додано: Суб 07 гру, 2019 00:30

Igneus, дивлюсь швидше з позиції справедливості.

супостат пу через ВТБ видав кредитик Донзалізниці.

Потім пішов війною і створив умови що Донзалізниця цей кредитик не змогла обслуговувати захопивши цю залізницю.

Потім пішов в суд і витребував повернення кредиту.

Верховна Рада стала на захист казни Неньки України...щоб не повертати кредит окупанту.

Хіба це не справедливо?