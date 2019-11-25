Додано: Сер 11 гру, 2019 20:25

Фонд огласил информацию об удачной продаже пула активов, но не на площадке Прозорро, а на площадке ТОВ «Дебтекс Україна» (DebtX), где победителем стало ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП":Решил посмотреть об участии ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" в торгах и на площадке Прозорро. Оказывается, что принимало оно участие в одних торгах по пулу активов со стартовой стоимостью, в который было включено актив ВТБ, а именно дебиторская задолженность по ценным бумагам на суммуОднако, наивысшую цену в размерездесь предложил иной участник, а именно ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА":Кстати, ранее этот актив ВТБне был продан на индивидуальных торгах:Единственное, что настораживает, так это большой отрыв победителя в цене, а именно в два раза, поскольку он может отказаться от покупки, как это уже было и раньше на торгах с участием активов ВТБ.Кроме того, хотя по размеру в пуле актив ВТБ третий, его оценочная стоимость всего лишь, в то время как в пуле есть два актива банка "Финансы и Кредит" по, оценочная стоимость которыхсоответственно.Какие будут мнения о том, сколько ВТБ может получить за эти мусорные бумаги?