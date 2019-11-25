Торги по этому пулу безнадежных кредитов с такой минимальной ценой, как и ожидалось, не состоялись. И таких кредитов у ВТБ на сумму около 18,5 млрд. Надо их выставлять с дисконтом 99%, то есть за 1% от их цены, и тогда, может быть, их продадут. Четвертой очереди, таким образом, отдадут около 185 млн.грн., что их, с учетом главного офиса ВТБ, вполне устроит, однако тогда до погашения требований юридических лиц без взыскания долга Донецкой ЖД дело не дойдет.
Решил посмотреть об участии ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" в торгах и на площадке Прозорро. Оказывается, что принимало оно участие в одних торгах по пулу активов со стартовой стоимостью 487 461 575.99 грн., в который было включено актив ВТБ, а именно дебиторская задолженность по ценным бумагам на сумму 284 423 359,72 грн. Однако, наивысшую цену в размере 304 млн. грн. здесь предложил иной участник, а именно ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА": https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b
Единственное, что настораживает, так это большой отрыв победителя в цене, а именно в два раза, поскольку он может отказаться от покупки, как это уже было и раньше на торгах с участием активов ВТБ.
Кроме того, хотя по размеру в пуле актив ВТБ третий, его оценочная стоимость всего лишь одна гривна, в то время как в пуле есть два актива банка "Финансы и Кредит" по 1 млрд. и 1,1 млрд., оценочная стоимость которых 153,5 млн. и 150 млн. соответственно.
Какие будут мнения о том, сколько ВТБ может получить за эти мусорные бумаги?
VitaliyN написав:Igneus ВЫ же сами ответили на свой вопрос.... 1 грн. !!!!
Я этот вопрос задал не столько кредиторам, сколько тем, кто принял решение о покупке, как я также отметил, этих мусорных бумаг за 284,5 млн. грн. А себе я уже ответил, поскольку это не ОВГЗ, которые можно было не только погасить с прибылью, но и под их залог получить, например, кредит рефинансирования. А так это - мусор.