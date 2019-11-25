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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1715171617171718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:56

  Igneus написав:Кстати, и завтра будут торги по пулу активов, но в нем не только ВТБ, а еще Дельта и Фидо. При этом стартовая цена 645,5 млн., минимальная 129,1 млн.:
https://prozorro.sale/auction/search/?q ... on&index=1

Торги по этому пулу безнадежных кредитов с такой минимальной ценой, как и ожидалось, не состоялись. И таких кредитов у ВТБ на сумму около 18,5 млрд.
Надо их выставлять с дисконтом 99%, то есть за 1% от их цены, и тогда, может быть, их продадут.
Четвертой очереди, таким образом, отдадут около 185 млн.грн., что их, с учетом главного офиса ВТБ, вполне устроит, однако тогда до погашения требований юридических лиц без взыскания долга Донецкой ЖД дело не дойдет.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:25

Фонд огласил информацию об удачной продаже пула активов, но не на площадке Прозорро, а на площадке ТОВ «Дебтекс Україна» (DebtX), где победителем стало ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП":
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... ikh-bankiv

Решил посмотреть об участии ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" в торгах и на площадке Прозорро. Оказывается, что принимало оно участие в одних торгах по пулу активов со стартовой стоимостью 487 461 575.99 грн., в который было включено актив ВТБ, а именно дебиторская задолженность по ценным бумагам на сумму 284 423 359,72 грн. Однако, наивысшую цену в размере 304 млн. грн. здесь предложил иной участник, а именно ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА": https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b

Кстати, ранее этот актив ВТБ 284 423 359,72 грн. не был продан на индивидуальных торгах: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ll&index=3

Единственное, что настораживает, так это большой отрыв победителя в цене, а именно в два раза, поскольку он может отказаться от покупки, как это уже было и раньше на торгах с участием активов ВТБ.

Кроме того, хотя по размеру в пуле актив ВТБ третий, его оценочная стоимость всего лишь одна гривна, в то время как в пуле есть два актива банка "Финансы и Кредит" по 1 млрд. и 1,1 млрд., оценочная стоимость которых 153,5 млн. и 150 млн. соответственно.

Какие будут мнения о том, сколько ВТБ может получить за эти мусорные бумаги?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:16

Igneus
ВЫ же сами ответили на свой вопрос....
1 грн. !!!! :D
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:42

  VitaliyN написав:Igneus
ВЫ же сами ответили на свой вопрос....
1 грн. !!!! :D

Я этот вопрос задал не столько кредиторам, сколько тем, кто принял решение о покупке, как я также отметил, этих мусорных бумаг за 284,5 млн. грн. А себе я уже ответил, поскольку это не ОВГЗ, которые можно было не только погасить с прибылью, но и под их залог получить, например, кредит рефинансирования. А так это - мусор.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:13

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Кажется, пора подводить итоги года. Выплаты будут уже в следующем году. По данным ФГВФЛ из 100 упавших банков, которые обслуживали реальный сектор экономики, хоть какие-то выплаты получили вкладчики только 3-х банков: ВТБ, Форум, Диамант. Мы счастливчики.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rsq написав:Кажется, пора подводить итоги года. Выплаты будут уже в следующем году.

Что-то Вы рано начали подводить итоги. Я уже собрался по такому случаю в гости к ликвидатору "под елочку" во вторник 31 декабря, но этот день сделали выходным, так что придется 24 декабря. И куда-же 70 млн. от Экватора ушли - на закрытие ревальвационной дыры бюджета что-ли?
  rsq написав:из 100 упавших банков, которые обслуживали реальный сектор экономики, хоть какие-то выплаты получили вкладчики только 3-х банков: ВТБ

Сложно отнести к "реальному сектору экономики" 18,5 млрд. неработающих кредитов ВТБ.
  rsq написав:Мы счастливчики.

Зато Фонду не повезло с государственным должником перед ВТБ почти на миллиард гривен.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:37

  rsq написав:Кажется, пора подводить итоги года. Выплаты будут уже в следующем году. По данным ФГВФЛ из 100 упавших банков, которые обслуживали реальный сектор экономики, хоть какие-то выплаты получили вкладчики только 3-х банков: ВТБ, Форум, Диамант. Мы счастливчики.

После 100% выплат валюты по курсу 27,2 и выплата когда курс снова будет 5)
никому не верю
sens
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