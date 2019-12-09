Михалыч, а почему Вы удалили комментарий о лоте GL41N214980, в котором одним из активов является право требования по кредитному договору № NB15/02 от 15 октября 2002 года, то есть унаследованным ВТБ от банка Мрия, в котором председателем правления был господин Ворушилин, а обеспечением по этому договору является: (сік чорничний у кількості 2448 банок 3 л., сік горобиновий у кількості 4900 банок 3 л., огірки консервовані у кількості 6400 банок 3 л., сік березовий у кількості 14017 банок 0.3 л.)
Igneus написав:Михалыч, а почему Вы удалили комментарий о лоте GL41N214980, в котором одним из активов является право требования по кредитному договору № NB15/02 от 15 октября 2002 года, то есть унаследованным ВТБ от банка Мрия, в котором председателем правления был господин Ворушилин, а обеспечением по этому договору является: (сік чорничний у кількості 2448 банок 3 л., сік горобиновий у кількості 4900 банок 3 л., огірки консервовані у кількості 6400 банок 3 л., сік березовий у кількості 14017 банок 0.3 л.)
Кстати, если верить народной молве, то у господина Ворушилина есть в собственности ресторан, и, поэтому, он вполне может быть заинтересован в покупке этого лота с таким обеспечением.
Не знал, что Ворушилин был предом правления Мрии стал клиентом банка только в 2009 г. когда он уже был ВТБ.....с другой стороны теперь понятно почему фонд вопреки новомодному тренду не подавал в суды на бывших владельцев и менеджмент банка
P.S. пожалейте гурманов-клиентов его ресторана, обеспечение лежит с 2002 г., ср@ть от таких исзысков будут дальше чем видеть
Похоже, что в Фонде наконец поняли, что присоединение на торгах к ликвидным активам одного банка неликвидных основных средств другого банка приводит к снижению цены ликвидного актива и наносит ущерб кредиторам того банка, которому принадлежит ликвидный актив. Например, от ликвидного нежилого помещения банка ВТБ на проспекте Яворницкого в Днепре все-таки отсоединили неликвидные основные средства банка Хрещатик, которые присоединила ликвидатор обоих банков Стрюкова, и 3 января 2020 года это помещение, следует понимать, будет торговаться без "нагрузки": https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-21-000005-b
Теперь уже по вине Фонда и ликвидатора ВТБ Стрюковой, которая одновременно является еще и ликвидатором банков Хрещатик и Киевская Русь, были сорваны во второй раз состоявшиеся торги по ликвидному активу, а именно квартире по улице Софиевской в центре города Киева: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-11-06-000004-a
Так, по представлению ликвидатора ВТБ Стрюковой, которая является еще и ликвидатором банка Хрещатик, к ликвидной квартире по улице Софиевской в центре города Киева были присоединены на торгах 19 ноября 2019 года коммутатор Банка ВТБ и основные средства банка Хрещатик в количестве 387 единиц (лот № G21N013581).
Как видно из жалобы физического лица, которое выиграло торги, предложив за эту квартиру 3 231 900 гривен, одной из причин для его отказа в оплате этого актива и заключении договора покупки-продажи является то, что именно основные средства банка Хрещатик находятся в неудовлетворительном состоянии: http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/KOMIS ... 2.2019.pdf
jump написав:Кабінет міністрів затвердив норматив виплати дивідендів за 2018 рік для АТ "Укрзалізниця", ПрАТ "Укргідроенерго" та ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в розмірі 90% від прибутку замість 30%.
Про це йдеться в постанові уряду.
Документ також стверджує базовий норматив відрахувань чистого прибутку на виплату дивідендів за підсумками 2018 року для підприємств з держчасткою на рівні 90% замість 50%.
Виняток з виплати дивідендів у вигляді 30% від обсягу чистого прибутку Кабмін залишив тільки для "Ощадбанку".
13 июня 2019 года Кассационный хозяйственный суд передал Большой палате Верховного Суда дело № 910/5953/17, которое будет рассмотрено 24 декабря 2019 года, о правопреемстве "Укрзализныци" по долгам "Донецкой железной дороги": http://reyestr.court.gov.ua/Review/82426085
Я уже собрался по такому случаю в гости к ликвидатору "под елочку" во вторник 31 декабря, но этот день сделали выходным, так что придется 24 декабря. Уважаемый Igneus! Если сочтете возможным, то поделитесь пожалуйста информацией о результатах похода.
prost написав:Я уже собрался по такому случаю в гости к ликвидатору "под елочку" во вторник 31 декабря, но этот день сделали выходным, так что придется 24 декабря. Уважаемый Igneus! Если сочтете возможным, то поделитесь пожалуйста информацией о результатах похода.
Ага, в чому полягає правова позиція адміністратора.
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Квесторе_поверніться написав:Ага, в чому полягає правова позиція адміністратора.
Судячи з того, що ліквідатор не прибула на прийом, який замість неї проводили співробітники відділів продажу активів і виконавчого провадження банку ВТБ, у ліквідатора немає жодної позиції, не говорячи вже про правову. Моя правова позиція у питанні виконання судових рішень проти державних підприємств, зокрема, ДП "Донецька залізниця", є незмінною і співпадає з правовою позицією ЄСПЛ. Востаннє вона була публічно оприлюднена на форумі у Львові у листопаді 2019 року. Зокрема, коли заступник Міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина сказав, що для повного виконання рішень судів проти державних органів і підприємств йому не вистачає штату і треба створити додаткову структуру, керівник відділу Департаменту Ради Європи з питань виконання рішень ЄСПЛ Павло Пушкар зауважив, що виконання цих рішень - це завдання всіх органів державної влади, які існують зараз, а не нових структур. Крім того, колишній голова підкомітету з питань виконання рішень ЄСПЛ Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Руслан Сидорович поінформував, що коли він спитав у Міністерстві юстиції Болгарії про те, хто виконує судові рішення проти державних органів і підприємств, йому відповіли, що ніхто, адже вони виконують їх самі.
prost написав:Уважаемый Igneus! Если сочтете возможным, то поделитесь пожалуйста информацией о результатах похода.
ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось от оплати предложенной цены в 304 млн.грн., и теперь право покупки предложено ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" за 150,5 млн. грн. При этом мне пояснили, что распределение средств между банками от продажи пула активов в случае заключения договора купли-продажи будет происходить пропорционально балансовой стоимости активов в пуле, а не оценочной, и поэтому ВТБ сможет претендовать на сумму около 17 млн.грн.
Исполнительное производство по долгу "Донецкой ЖД" было открыто лишь в сентябре 2019 года и, в случае невыполнения ею в течении шести месяцев судебного решения о выплате ВТБ 933 млн.грн., государственный исполнитель будет обязан в марте 2020 года передать материалы в Государственную казначейскую службу о взыскании этой суммы из Государственного бюджета во исполнение Закона Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". Кстати, на приеме мне сказали, что якобы в 2019 году в этот закон внесли изменения, а именно ввели какой-то мораторий. Я дополнительно изучил этот вопрос и пришел к выводу, что никаких изменений в этот специальный Закон в 2019 году не вносилось, а последний мораторий для предприятий ТЭК истек еще в 2016 году: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17
Продажа земельных участков в Белогородке и Бузовке будет продолжена на индивидуальных торгах по системе английского аукциона.
Судьбу главного офиса ВТБ решает даже не ликвидатор, а дирекция Фонда.
Что касается очередной выплаты для очереди № 4, то представители банка ВТБ пояснили, что они ожидают завершения еще двух сделок, чтобы размер этой выплаты составлял 15% от суммы требований этой очереди, поскольку, якобы, некоторые кредиторы не понимают, когда получают в порядке возмещения небольшие суммы, а 70 млн. от продажи Экватора составляет лишь 10,89%.