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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:22

Михалыч, а почему Вы удалили комментарий о лоте GL41N214980, в котором одним из активов является право требования по кредитному договору
№ NB15/02 от 15 октября 2002 года, то есть унаследованным ВТБ от банка Мрия, в котором председателем правления был господин Ворушилин, а обеспечением по этому договору является:
(сік чорничний у кількості 2448 банок 3 л., сік горобиновий у кількості 4900 банок 3 л., огірки консервовані у кількості 6400 банок 3 л., сік березовий у кількості 14017 банок 0.3 л.)

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-17-000002-b

Кстати, если верить народной молве, то у господина Ворушилина есть в собственности ресторан, и, поэтому, он вполне может быть заинтересован в покупке этого лота с таким обеспечением.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 19:08

  Igneus написав:Михалыч, а почему Вы удалили комментарий о лоте GL41N214980, в котором одним из активов является право требования по кредитному договору
№ NB15/02 от 15 октября 2002 года, то есть унаследованным ВТБ от банка Мрия, в котором председателем правления был господин Ворушилин, а обеспечением по этому договору является:
(сік чорничний у кількості 2448 банок 3 л., сік горобиновий у кількості 4900 банок 3 л., огірки консервовані у кількості 6400 банок 3 л., сік березовий у кількості 14017 банок 0.3 л.)

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-17-000002-b

Кстати, если верить народной молве, то у господина Ворушилина есть в собственности ресторан, и, поэтому, он вполне может быть заинтересован в покупке этого лота с таким обеспечением.


Не знал, что Ворушилин был предом правления Мрии :? стал клиентом банка только в 2009 г. когда он уже был ВТБ.....с другой стороны теперь понятно почему фонд вопреки новомодному тренду не подавал в суды на бывших владельцев и менеджмент банка :wink:

Зображення

P.S. пожалейте гурманов-клиентов его ресторана, обеспечение лежит с 2002 г., ср@ть от таких исзысков будут дальше чем видеть :mrgreen:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 13:23

Похоже, что в Фонде наконец поняли, что присоединение на торгах к ликвидным активам одного банка неликвидных основных средств другого банка приводит к снижению цены ликвидного актива и наносит ущерб кредиторам того банка, которому принадлежит ликвидный актив.
Например, от ликвидного нежилого помещения банка ВТБ на проспекте Яворницкого в Днепре все-таки отсоединили неликвидные основные средства банка Хрещатик, которые присоединила ликвидатор обоих банков Стрюкова, и
3 января 2020 года это помещение, следует понимать, будет торговаться без "нагрузки": https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-21-000005-b
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 11:15

Теперь уже по вине Фонда и ликвидатора ВТБ Стрюковой, которая одновременно является еще и ликвидатором банков Хрещатик и Киевская Русь, были сорваны во второй раз состоявшиеся торги по ликвидному активу, а именно квартире по улице Софиевской в центре города Киева:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-11-06-000004-a

Так, по представлению ликвидатора ВТБ Стрюковой, которая является еще и ликвидатором банка Хрещатик, к ликвидной квартире по улице Софиевской в центре города Киева были присоединены на торгах 19 ноября 2019 года коммутатор Банка ВТБ и основные средства банка Хрещатик в количестве 387 единиц (лот № G21N013581).

Как видно из жалобы физического лица, которое выиграло торги, предложив за эту квартиру 3 231 900 гривен, одной из причин для его отказа в оплате этого актива и заключении договора покупки-продажи является то, что именно основные средства банка Хрещатик находятся в неудовлетворительном состоянии: http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/KOMIS ... 2.2019.pdf
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 01:48

  flyman написав:В зізниці дєнгі єсть!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4820299#p4820299

  jump написав:Кабінет міністрів затвердив норматив виплати дивідендів за 2018 рік для АТ "Укрзалізниця", ПрАТ "Укргідроенерго" та ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в розмірі 90% від прибутку замість 30%.

Про це йдеться в постанові уряду.

Документ також стверджує базовий норматив відрахувань чистого прибутку на виплату дивідендів за підсумками 2018 року для підприємств з держчасткою на рівні 90% замість 50%.

Виняток з виплати дивідендів у вигляді 30% від обсягу чистого прибутку Кабмін залишив тільки для "Ощадбанку".

Более 5 лет "Укрзализныця" не платит миллиарды долгов своим кредиторам, а именно более 17,553 млрд грн, из которых долги "Донецкой железной дороги" — почти 3,578 млрд грн., с "разрешения правительства":
https://ukranews.com/news/673749-bolee- ... avitelstva
https://zn.ua/economic-security/zhelezn ... 2607mKTwaw

13 июня 2019 года Кассационный хозяйственный суд передал Большой палате Верховного Суда дело № 910/5953/17, которое будет рассмотрено 24 декабря 2019 года, о правопреемстве "Укрзализныци" по долгам "Донецкой железной дороги": http://reyestr.court.gov.ua/Review/82426085
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:34

Я уже собрался по такому случаю в гости к ликвидатору "под елочку" во вторник 31 декабря, но этот день сделали выходным, так что придется 24 декабря. Уважаемый Igneus! Если сочтете возможным, то поделитесь пожалуйста информацией о результатах похода.
prost
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:11

  prost написав:Я уже собрался по такому случаю в гости к ликвидатору "под елочку" во вторник 31 декабря, но этот день сделали выходным, так что придется 24 декабря. Уважаемый Igneus! Если сочтете возможным, то поделитесь пожалуйста информацией о результатах похода.

Ага, в чому полягає правова позиція адміністратора.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 03:47

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Ага, в чому полягає правова позиція адміністратора.

Судячи з того, що ліквідатор не прибула на прийом, який замість неї проводили співробітники відділів продажу активів і виконавчого провадження банку ВТБ, у ліквідатора немає жодної позиції, не говорячи вже про правову.
Моя правова позиція у питанні виконання судових рішень проти державних підприємств, зокрема, ДП "Донецька залізниця", є незмінною і співпадає з правовою позицією ЄСПЛ. Востаннє вона була публічно оприлюднена на форумі у Львові у листопаді 2019 року.
Зокрема, коли заступник Міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина сказав, що для повного виконання рішень судів проти державних органів і підприємств йому не вистачає штату і треба створити додаткову структуру, керівник відділу Департаменту Ради Європи з питань виконання рішень ЄСПЛ Павло Пушкар зауважив, що виконання цих рішень - це завдання всіх органів державної влади, які існують зараз, а не нових структур.
Крім того, колишній голова підкомітету з питань виконання рішень ЄСПЛ Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Руслан Сидорович поінформував, що коли він спитав у Міністерстві юстиції Болгарії про те, хто виконує судові рішення проти державних органів і підприємств, йому відповіли, що ніхто, адже вони виконують їх самі.
  prost написав:Уважаемый Igneus! Если сочтете возможным, то поделитесь пожалуйста информацией о результатах похода.

Что касается результатов торгов по лоту № GL40N04732, то и я, и Вы оказались правы: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b

ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось от оплати предложенной цены в 304 млн.грн., и теперь право покупки предложено ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" за 150,5 млн. грн.
При этом мне пояснили, что распределение средств между банками от продажи пула активов в случае заключения договора купли-продажи будет происходить пропорционально балансовой стоимости активов в пуле, а не оценочной, и поэтому ВТБ сможет претендовать на сумму около 17 млн.грн.

Исполнительное производство по долгу "Донецкой ЖД" было открыто лишь в сентябре 2019 года и, в случае невыполнения ею в течении шести месяцев судебного решения о выплате ВТБ 933 млн.грн., государственный исполнитель будет обязан в марте 2020 года передать материалы в Государственную казначейскую службу о взыскании этой суммы из Государственного бюджета во исполнение Закона Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".
Кстати, на приеме мне сказали, что якобы в 2019 году в этот закон внесли изменения, а именно ввели какой-то мораторий.
Я дополнительно изучил этот вопрос и пришел к выводу, что никаких изменений в этот специальный Закон в 2019 году не вносилось, а последний мораторий для предприятий ТЭК истек еще в 2016 году:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17

Продажа земельных участков в Белогородке и Бузовке будет продолжена на индивидуальных торгах по системе английского аукциона.

Судьбу главного офиса ВТБ решает даже не ликвидатор, а дирекция Фонда.

Что касается очередной выплаты для очереди № 4, то представители банка ВТБ пояснили, что они ожидают завершения еще двух сделок, чтобы размер этой выплаты составлял 15% от суммы требований этой очереди, поскольку, якобы, некоторые кредиторы не понимают, когда получают в порядке возмещения небольшие суммы, а 70 млн. от продажи Экватора составляет лишь 10,89%.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 08:29

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:Исполнительное производство по долгу "Донецкой ЖД" было открыто лишь в сентябре 2019 года

Звідки можна дізнатися дату відкриття виконавчого провадження?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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