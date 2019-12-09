Igneus написав:Исполнительное производство по долгу "Донецкой ЖД" было открыто лишь в сентябре 2019 года
Звідки можна дізнатися дату відкриття виконавчого провадження?
Квесторе, відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. У ч. 2 ст. 19 цього Закону встановлено, що запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
Оскільки сума, яка підлягає стягненню з ДП "Донецька залізниця" є значною (933 млн. грн.), то виконанням цього рішення займається безпосередньо відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України: https://minjust.gov.ua/ddvs/contacts
Відтак, кожна особа може звернутися до розпорядника публічної інформації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) для її отримання.
Дякую що розтлумачили. Думав є якась електронна база де за запитом по номеру справи можна дізнатись що тоді виконавче впровадження розпочате. Тоді воно оскаржене в Суді, і дальнійший рух. Типу реєстру судових рішень.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Звідки можна дізнатися дату відкриття виконавчого провадження?
Квесторе, відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. У ч. 2 ст. 19 цього Закону встановлено, що запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
Оскільки сума, яка підлягає стягненню з ДП "Донецька залізниця" є значною (933 млн. грн.), то виконанням цього рішення займається безпосередньо відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України: https://minjust.gov.ua/ddvs/contacts
Відтак, кожна особа може звернутися до розпорядника публічної інформації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) для її отримання.
Дякую що розтлумачили. Думав є якась електронна база де за запитом по номеру справи можна дізнатись що тоді виконавче впровадження розпочате. Тоді воно оскаржене в Суді, і дальнійший рух. Типу реєстру судових рішень.
Треба обрати - юридична особа, ввести найменування боржника - Донецька залізниця, його код ЄДРПОУ - 01074957, а також період відкриття - вересень 2019 року. Тоді побачите дату відкриття, якщо це саме те виконавче провадження - 04 вересня 2019 року. Однак інші подробиці доступні лише сторонам виконавчого провадження за наявності у них ідентифікатора доступу, який третім особам не надається.
Igneus, дякую. А коли орієнтовно 15% ТРАНШ для погорільців 200+ капне?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Igneus, дякую. А коли орієнтовно 15% ТРАНШ для погорільців 200+ капне?
Представники банку ВТБ зазначили лише, що вони чекають на укладення ще двох угод про купівлю-продаж активів, не пояснюючи, яких саме, а тому не вказали орієнтовний термін, адже, на їх думку, не можна наперед передбачити можливість їх укладення.
Останній приклад - це продаж лоту № GL18N212456, коли покупець, який запропонував найвищу ціну, а саме ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА", відмовився від купівлі, а тому актив було запропоновано другому покупцеві за розміром ціни, а саме ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА": https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b
Якщо йшлося про цей лот, то протягом 20 робочих днів з 20 грудня 2019 року має бути укладено договір купівлі-продажу цього лоту за умови внесення ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" оплати за нього протягом 18 робочих днів, якщо цей строк не буде продовжено Фондом до 132 робочих днів і не відбудеться оскарження результатів торгів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.