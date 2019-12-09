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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1717171817191720

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:50

  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:Исполнительное производство по долгу "Донецкой ЖД" было открыто лишь в сентябре 2019 года

Звідки можна дізнатися дату відкриття виконавчого провадження?

Квесторе, відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. У ч. 2 ст. 19 цього Закону встановлено, що запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Оскільки сума, яка підлягає стягненню з ДП "Донецька залізниця" є значною (933 млн. грн.), то виконанням цього рішення займається безпосередньо відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України: https://minjust.gov.ua/ddvs/contacts

Відтак, кожна особа може звернутися до розпорядника публічної інформації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) для її отримання.

Дякую що розтлумачили.
Думав є якась електронна база де за запитом по номеру справи можна дізнатись що тоді виконавче впровадження розпочате. Тоді воно оскаржене в Суді, і дальнійший рух.
Типу реєстру судових рішень.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:37

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:Звідки можна дізнатися дату відкриття виконавчого провадження?

Квесторе, відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. У ч. 2 ст. 19 цього Закону встановлено, що запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Оскільки сума, яка підлягає стягненню з ДП "Донецька залізниця" є значною (933 млн. грн.), то виконанням цього рішення займається безпосередньо відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України: https://minjust.gov.ua/ddvs/contacts

Відтак, кожна особа може звернутися до розпорядника публічної інформації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) для її отримання.

Дякую що розтлумачили.
Думав є якась електронна база де за запитом по номеру справи можна дізнатись що тоді виконавче впровадження розпочате. Тоді воно оскаржене в Суді, і дальнійший рух.
Типу реєстру судових рішень.

Є така автоматизована система виконавчих проваджень:
https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

Треба обрати - юридична особа, ввести найменування боржника - Донецька залізниця, його код ЄДРПОУ - 01074957, а також період відкриття - вересень 2019 року. Тоді побачите дату відкриття, якщо це саме те виконавче провадження - 04 вересня 2019 року.
Однак інші подробиці доступні лише сторонам виконавчого провадження за наявності у них ідентифікатора доступу, який третім особам не надається.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:25

Igneus, дякую.
А коли орієнтовно 15% ТРАНШ для погорільців 200+ капне?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:08

  Квесторе_поверніться написав:Igneus, дякую.
А коли орієнтовно 15% ТРАНШ для погорільців 200+ капне?

Представники банку ВТБ зазначили лише, що вони чекають на укладення ще двох угод про купівлю-продаж активів, не пояснюючи, яких саме, а тому не вказали орієнтовний термін, адже, на їх думку, не можна наперед передбачити можливість їх укладення.

Останній приклад - це продаж лоту № GL18N212456, коли покупець, який запропонував найвищу ціну, а саме ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА", відмовився від купівлі, а тому актив було запропоновано другому покупцеві за розміром ціни, а саме ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА":
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b

Якщо йшлося про цей лот, то протягом 20 робочих днів з 20 грудня 2019 року має бути укладено договір купівлі-продажу цього лоту за умови внесення ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" оплати за нього протягом 18 робочих днів, якщо цей строк не буде продовжено Фондом до 132 робочих днів і не відбудеться оскарження результатів торгів.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:15

Це шо Денис Дзензерський зборов ВТБ банку?
http://finbalance.com.ua/news/likvidator-vtb-banku-ne-domihsya-skasuvannya-protseduri-sanatsi-rekuperatsi-svintsyu
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:30

  Квесторе_поверніться написав:Це шо Денис Дзензерський зборов ВТБ банку?
http://finbalance.com.ua/news/likvidator-vtb-banku-ne-domihsya-skasuvannya-protseduri-sanatsi-rekuperatsi-svintsyu

Окремо були включені до реєстру вимог кредиторів вимоги ВТБ Банку на 1,45 млрд грн як такі, що забезпечені заставою
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:48

  lwa написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це шо Денис Дзензерський зборов ВТБ банку?
http://finbalance.com.ua/news/likvidator-vtb-banku-ne-domihsya-skasuvannya-protseduri-sanatsi-rekuperatsi-svintsyu

Окремо були включені до реєстру вимог кредиторів вимоги ВТБ Банку на 1,45 млрд грн як такі, що забезпечені заставою

Ага, Фонд потім цю заставу продасть по ціні 0,01% від номінальної вартості.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:17

  Квесторе_поверніться написав:
  lwa написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це шо Денис Дзензерський зборов ВТБ банку?
http://finbalance.com.ua/news/likvidator-vtb-banku-ne-domihsya-skasuvannya-protseduri-sanatsi-rekuperatsi-svintsyu

Окремо були включені до реєстру вимог кредиторів вимоги ВТБ Банку на 1,45 млрд грн як такі, що забезпечені заставою

Ага, Фонд потім цю заставу продасть по ціні 0,01% від номінальної вартості.

Я гляжу желчи у вас не поубавилось, вы ею уже всю ветку забрызгали :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:37

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lwa написав:Я гляжу желчи у вас не поубавилось, вы ею уже всю ветку забрызгали

Та ну, перестаньте, реальний погляд на діяння Фонду ...яка жовч. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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