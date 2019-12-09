На сегодняшних торгах по пулу активов ВТБ стартовой стоимостью 585,5 млн.грн., куда входят, в том числе, кредиты на жилищный комплекс в историческом центре Киева по улице Олеся Гончара и производителю минеральных удобрений в Днепропетровской области, участник № 3 прервал голландский этап, предложив 152 млн.грн.: https://auction.ea.openprocurement.org/ ... e4af9d6509
Кстати, по закрытым ценовым предложениям участник № 5 предлагает 164 млн. .
Торги завершились по цене 169,8 млн.грн. в открытых ценовых предложениях от ТОВ "ФК "ФАКТОРИНГ СІСТЕМ". Судя по небольшой разнице в ценовых предложениях в диапазоне 160-170 млн., кто-то должен купить, если не обжалуют результаты торгов.
Сначала происходит поэтапное снижение цены, начиная от стартовой цены продавца, которое оглашено еще до торгов и доступно даже их наблюдателям, до тех пор, пока один из покупателей не прервет торги своим согласием приобрести товар за цену, на которую он согласен. После этого все покупатели имеют право предложить в закрытых ценовых предложениях свою цену, которая должна быть выше цены, по которой были прерваны торги одним из покупателей. Наконец, тот покупатель, который прервал торги своим предложением цены, имеет право в открытых ценовых предложениях предложить окончательную цену, которая должна быть выше наибольшей цены в закрытых ценовых предложениях. Вот как-то так, я думаю, это происходит.