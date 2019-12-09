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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1718171917201721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:36

Судом был снят арест, наложенный на нежилое помещение ВТБ в Одессе по улице Ковалевского (Пишоновской): http://reyestr.court.gov.ua/Review/86656186

Поэтому датчанам (ТОВ "БІІР ПРОПЕРТІ") удалось приобрести у ВТБ это нежилое помещение за 8 710 810.35 грн.

Договор покупки-продажи был заключен задолго до истечения 132-дневного продления срока его подготовки и заключения, установленного Фондом, то есть до 01 апреля 2020 года: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-09-16-000081-b.

Я так пониманию, что это одна из двух сделок, которые обещает осуществить ВТБ для проведения очередной выплаты кредиторам очереди № 4 в размере
15 % от их требований.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:48

На сегодняшних торгах по пулу активов ВТБ стартовой стоимостью 585,5 млн.грн., куда входят, в том числе, кредиты на жилищный комплекс в историческом центре Киева по улице Олеся Гончара и производителю минеральных удобрений в Днепропетровской области, участник № 3 прервал голландский этап, предложив 152 млн.грн.:
https://auction.ea.openprocurement.org/ ... e4af9d6509

Таким образом, торги должны состоятся, а окончательная цена будет зависеть от закрытых и открытых ценовых предложений участников, которых более одного: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b.

Кстати, по закрытым ценовым предложениям участник № 5 предлагает
164 млн. .

Торги завершились по цене 169,8 млн.грн. в открытых ценовых предложениях от ТОВ "ФК "ФАКТОРИНГ СІСТЕМ". Судя по небольшой разнице в ценовых предложениях в диапазоне 160-170 млн., кто-то должен купить, если не обжалуют результаты торгов.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:58

  Igneus написав:Кстати, по закрытым ценовым предложениям участник № 5 предлагает 164 млн.
Спасибо за информацию! Он и победил.https://auction.ea.openprocurement.org/ ... e4af9d6509
prost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:59

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Простите! Ошибся! Торги продолжаются.
prost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:54

  prost написав:
  Igneus написав:Кстати, по закрытым ценовым предложениям участник № 5 предлагает 164 млн.
Спасибо за информацию! Он и победил.https://auction.ea.openprocurement.org/ ... e4af9d6509

  prost написав:Простите! Ошибся! Торги продолжаются.

Вот здесь информация о порядке проведения голландских аукционов на Прозорро: https://prozorro.sale/handbook/sho-take ... i-aukcioni

Сначала происходит поэтапное снижение цены, начиная от стартовой цены продавца, которое оглашено еще до торгов и доступно даже их наблюдателям, до тех пор, пока один из покупателей не прервет торги своим согласием приобрести товар за цену, на которую он согласен.
После этого все покупатели имеют право предложить в закрытых ценовых предложениях свою цену, которая должна быть выше цены, по которой были прерваны торги одним из покупателей.
Наконец, тот покупатель, который прервал торги своим предложением цены, имеет право в открытых ценовых предложениях предложить окончательную цену, которая должна быть выше наибольшей цены в закрытых ценовых предложениях.
Вот как-то так, я думаю, это происходит.
Igneus
 
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