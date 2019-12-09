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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1718171917201721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:36

Судом был снят арест, наложенный на нежилое помещение ВТБ в Одессе по улице Ковалевского (Пишоновской): http://reyestr.court.gov.ua/Review/86656186

Поэтому датчанам (ТОВ "БІІР ПРОПЕРТІ") удалось приобрести у ВТБ это нежилое помещение за 8 710 810.35 грн.

Договор покупки-продажи был заключен задолго до истечения 132-дневного продления срока его подготовки и заключения, установленного Фондом, то есть до 01 апреля 2020 года: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-09-16-000081-b.

Я так пониманию, что это одна из двух сделок, которые обещает осуществить ВТБ для проведения очередной выплаты кредиторам очереди № 4 в размере
15 % от их требований.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:48

На сегодняшних торгах по пулу активов ВТБ стартовой стоимостью 585,5 млн.грн., куда входят, в том числе, кредиты на жилищный комплекс в историческом центре Киева по улице Олеся Гончара и производителю минеральных удобрений в Днепропетровской области, участник № 3 прервал голландский этап, предложив 152 млн.грн.:
https://auction.ea.openprocurement.org/ ... e4af9d6509

Таким образом, торги должны состоятся, а окончательная цена будет зависеть от закрытых и открытых ценовых предложений участников, которых более одного: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b.

Кстати, по закрытым ценовым предложениям участник № 5 предлагает
164 млн. .

Торги завершились по цене 169,8 млн.грн. в открытых ценовых предложениях от ТОВ "ФК "ФАКТОРИНГ СІСТЕМ". Судя по небольшой разнице в ценовых предложениях в диапазоне 160-170 млн., кто-то должен купить, если не обжалуют результаты торгов.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:58

  Igneus написав:Кстати, по закрытым ценовым предложениям участник № 5 предлагает 164 млн.
Спасибо за информацию! Он и победил.https://auction.ea.openprocurement.org/ ... e4af9d6509
prost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:59

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Простите! Ошибся! Торги продолжаются.
prost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:54

  prost написав:
  Igneus написав:Кстати, по закрытым ценовым предложениям участник № 5 предлагает 164 млн.
Спасибо за информацию! Он и победил.https://auction.ea.openprocurement.org/ ... e4af9d6509

  prost написав:Простите! Ошибся! Торги продолжаются.

Вот здесь информация о порядке проведения голландских аукционов на Прозорро: https://prozorro.sale/handbook/sho-take ... i-aukcioni

Сначала происходит поэтапное снижение цены, начиная от стартовой цены продавца, которое оглашено еще до торгов и доступно даже их наблюдателям, до тех пор, пока один из покупателей не прервет торги своим согласием приобрести товар за цену, на которую он согласен.
После этого все покупатели имеют право предложить в закрытых ценовых предложениях свою цену, которая должна быть выше цены, по которой были прерваны торги одним из покупателей.
Наконец, тот покупатель, который прервал торги своим предложением цены, имеет право в открытых ценовых предложениях предложить окончательную цену, которая должна быть выше наибольшей цены в закрытых ценовых предложениях.
Вот как-то так, я думаю, это происходит.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:45

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

По моим очень ориентировочным прикидкам с Прозоро, с большими допусками, после сегодняшнего аукциона сумма по двум статусам ("Продажа завершена" и "Ожидается подписание договора") покрывает 4-ю очередь или близко к этому. Без учета затрат фонда, комиссий и т.д., которыми я пренебрег в силу их предыдущего нивелирования платой по кредатам, доходами от аренды и пр. Как я уже писал- оценка приблизительная. Может быть кто-то ведет более скрупулёзный учет и сможет поделиться его результатами?
prost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:49

  Igneus написав:
  prost написав:
  Igneus написав:
Вот здесь информация о порядке проведения голландских аукционов на Прозорро: https://prozorro.sale/handbook/sho-take ... i-aukcioni


Вот как-то так, я думаю, это происходит.
Спасибо за подробное разъяснение!
prost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:04

Какая приятная неожиданность!

Российский государственный акционер украинского банка ВТБ ровно через год после начала ликвидации его дочернего банка вспомнил наконец-то, что у него есть собственность в Украине, право на которую, в том числе, обязывает его не наносить ущерб правам граждан Украины, а именно его вкладчиков и других кредиторов, и интересам украинского общества.

Короче, российский государственный акционер украинского банка ВТБ соизволил подать 20 декабря 2019 года две жалобы на результаты торгов по лоту
№ G22N05738 (нежилое помещение по улице Ковалевского (Пишоновская) в Одессе) и по лоту № G22N08935 (нежилое помещение по улице Примеровской в Харькове).

Факты подачи жалоб подтверждаются пунктами 10-11 протокола № 283/19К от
26 декабря 2019 года, который составлен комиссией Фонда по рассмотрению жалоб: http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/KOMIS ... 2.2019.pdf

Итак, российский государственный акционер украинского банка ВТБ жалуется на то, что стартовая цена на лот № G22N05738 и лот № G22N08935 была ниже оценочной стоимости, а участники торгов и оценщик этого имущества являются связанными лицами.

Вот только российский государственный акционер украинского банка ВТБ забыл о своих обязанностях по докапитализации этого банка, как это было сделано иными иностранными акционерами украинских дочерних банков, поскольку именно его дочерний банк был определен НБУ таким, что нуждается в докапитализации по базовому и неблагоприятному сценариям по состоянию еще на 01 января 2018 года в размерах от 4 млрд.грн. до 7 млрд.грн.

Поэтому следует разъяснить российскому государственному акционеру украинского банка ВТБ, что украинское законодательство, в принципе, не запрещает акционеру банка, тем более такому состоятельному, докапитализировать дочерний банк в объеме, который необходим для восстановления его деятельности и возврата ему банковской лицензии, чтобы он самостоятельно расплатился по долгам перед вкладчиками и другими кредиторами, в том числе, и тем, которые возникли после введения в него временной администрации.
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 02 січ, 2020 19:13, всього редагувалось 2 разів.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:08

  Igneus написав:На сегодняшних торгах по пулу активов ВТБ стартовой стоимостью 585,5 млн.грн., куда входят, в том числе, кредиты на жилищный комплекс в историческом центре Киева по улице Олеся Гончара и производителю минеральных удобрений в Днепропетровской области, участник № 3 прервал голландский этап, предложив 152 млн.грн.:
https://auction.ea.openprocurement.org/ ... e4af9d6509

Таким образом, торги должны состоятся, а окончательная цена будет зависеть от закрытых и открытых ценовых предложений участников, которых более одного: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b.

Кстати, по закрытым ценовым предложениям участник № 5 предлагает
164 млн. .

А вот эта сумма 585 551 057,51 -это оценочная стоимость актива или балансовая? Если балансовая, то получается продали кредиты за 30% от баланса. По слухам еще будет один хороший пул, на который уже есть покупатели.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:36

  rsq написав:
  Igneus написав:На сегодняшних торгах по пулу активов ВТБ стартовой стоимостью 585,5 млн.грн., куда входят, в том числе, кредиты на жилищный комплекс в историческом центре Киева по улице Олеся Гончара и производителю минеральных удобрений в Днепропетровской области, участник № 3 прервал голландский этап, предложив 152 млн.грн.:
https://auction.ea.openprocurement.org/ ... e4af9d6509

Таким образом, торги должны состоятся, а окончательная цена будет зависеть от закрытых и открытых ценовых предложений участников, которых более одного: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b.

Кстати, по закрытым ценовым предложениям участник № 5 предлагает
164 млн. .

А вот эта сумма 585 551 057,51 -это оценочная стоимость актива или балансовая? Если балансовая, то получается продали кредиты за 30% от баланса. По слухам еще будет один хороший пул, на который уже есть покупатели.

585 551 057,51 грн. - это, по-моему, не балансовая стоимость всех активов в пуле, поскольку балансовая стоимость только одного актива, а именно по улице Олеся Гончара в Киеве, когда его выставляли на индивидуальных торгах, составляла 1 129 486 058,41 грн., а оценочная около 169 млн.грн.:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-05-000004-b
Igneus
 
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