Додано: Чет 02 січ, 2020 19:04

ровно через год после начала ликвидации его дочернего банка вспомнил наконец-то, что у него есть собственность в Украине, право на которую, в том числе, обязывает его не наносить ущерб правам граждан Украины, а именно его вкладчиков и других кредиторов, и интересам украинского общества.Короче, российский государственный акционер украинского банка ВТБ соизволил податьдве жалобы на результаты торгов по лоту№ G22N05738 (нежилое помещение по улице Ковалевского (Пишоновская) в Одессе) и по лоту № G22N08935 (нежилое помещение по улице Примеровской в Харькове).Факты подачи жалоб подтверждаютсяпротокола № 283/19К от26 декабря 2019 года, который составлен комиссией Фонда по рассмотрению жалоб:Итак, российский государственный акционер украинского банка ВТБ жалуется на то, что стартовая цена на лот № G22N05738 и лот № G22N08935 была ниже оценочной стоимости, а участники торгов и оценщик этого имущества являются связанными лицами.Вот только российский государственный акционер украинского банка ВТБ забыл о своих обязанностях по докапитализации этого банка, как это было сделано иными иностранными акционерами украинских дочерних банков, поскольку именно его дочерний банк был определен НБУ таким, что нуждается в докапитализации по базовому и неблагоприятному сценариям по состоянию еще нав размерах отПоэтому следует разъяснить российскому государственному акционеру украинского банка ВТБ, что украинское законодательство, в принципе, не запрещает акционеру банка, тем более такому состоятельному, докапитализировать дочерний банк в объеме, который необходим для восстановления его деятельности и возврата ему банковской лицензии, чтобы он самостоятельно расплатился по долгам перед вкладчиками и другими кредиторами, в том числе, и тем, которые возникли после введения в него временной администрации.