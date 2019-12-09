Ти диви ...супостат пу борець з можливими корупційними діяннями.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:29
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Ти диви ...супостат пу борець з можливими корупційними діяннями.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:31
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Этот что-ли:
Однако там, кроме нежилой недвижимости рекреационного назначения, но которая в Крыму, еще в обеспечении банки стеклянные с соками и огурцами, как Михалыч докладывает, да еще конюшня во Львове, что я от себя добавлю
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:37
Такой вариант теоретически возможен, но в этом случае банк будет ждать полной расчистки баланса столь радикальными методами, как текущие. Тогда он сможет начать с "чистого листа", возможно оставив, как точку отсчета ГО (продажа которого отложена на непонятный срок). За время ожидания, пока ФГВ чистит баланс, заодно, может определиться ококнчательно ситуация вокруг судебного спора структур Коломойского со Сбером, ПИБом и ВТБ, что также может играть не последнюю роль в этом варианте развития событий. Так что (ИМХО), нам в любом случае стоит ждать возврата наших денег именно от Фонда.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:46
Авжеж :
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