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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1719172017211722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:29

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:акционер украинского банка ВТБ жалуется

Ти диви ...супостат пу борець з можливими корупційними діяннями. :shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:31

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rsq написав:По слухам еще будет один хороший пул, на который уже есть покупатели.

Этот что-ли: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-17-000002-b ???

Однако там, кроме нежилой недвижимости рекреационного назначения, но которая в Крыму, еще в обеспечении банки стеклянные с соками и огурцами, как Михалыч докладывает, да еще конюшня во Львове, что я от себя добавлю :(
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:37

  Igneus написав:Какая приятная неожиданность!


Поэтому следует разъяснить российскому государственному акционеру украинского банка ВТБ, что украинское законодательство, в принципе, не запрещает акционеру банка, тем более такому состоятельному, докапитализировать дочерний банк в объеме, который необходим для восстановления его деятельности и возврата ему банковской лицензии, чтобы он самостоятельно расплатился по долгам перед вкладчиками и другими кредиторами, в том числе, и тем, которые возникли после введения в него временной администрации.

Такой вариант теоретически возможен, но в этом случае банк будет ждать полной расчистки баланса столь радикальными методами, как текущие. Тогда он сможет начать с "чистого листа", возможно оставив, как точку отсчета ГО (продажа которого отложена на непонятный срок). За время ожидания, пока ФГВ чистит баланс, заодно, может определиться ококнчательно ситуация вокруг судебного спора структур Коломойского со Сбером, ПИБом и ВТБ, что также может играть не последнюю роль в этом варианте развития событий. Так что (ИМХО), нам в любом случае стоит ждать возврата наших денег именно от Фонда.
prost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:акционер украинского банка ВТБ жалуется

Ти диви ...супостат пу борець з можливими корупційними діяннями. :shock:

Авжеж :( :
https://racurs.ua/ua/1235-pravovyj-nigi ... renko.html
Igneus
 
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