Додано: Чет 02 січ, 2020 22:11

prost написав: Так я и не спорю с Вами о самой возможности подобного варианта развития. Говорю лишь о сроках. Т.е. считаю (надеюсь), что нам могут выплатить раньше, чем такое может произойти. Так я и не спорю с Вами о самой возможности подобного варианта развития. Говорю лишь о сроках. Т.е. считаю (надеюсь), что нам могут выплатить раньше, чем такое может произойти.

А я не спорю с Вами, потому что в этой ситуации Фонд действительно, с бльшей вероятностью, быстрее вернет деньги кредиторам очереди № 4, но, естественно, без компенсации их убытков. При этом судьба юридических лиц остается под большим вопросом.Я лишь хотел отметить, что так иностранные государственные акционеры дочерних банков не имеют права поступать и если такое произошло, то это было и есть в их интересах исправить ситуацию.Тем более, что в Западной Европе они сокращали свое присутствие, не теряя свое лицо и не принося репутационных убытков государству:Поступив так в Украине, они сэкономили материально, но нанесли репутационный ущерб государству, а, в отдельных случаях, я думаю, что им придется возместить убытки.