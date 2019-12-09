Ти диви ...супостат пу борець з можливими корупційними діяннями.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:29
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Ти диви ...супостат пу борець з можливими корупційними діяннями.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:31
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Этот что-ли:
Однако там, кроме нежилой недвижимости рекреационного назначения, но которая в Крыму, еще в обеспечении банки стеклянные с соками и огурцами, как Михалыч докладывает, да еще конюшня во Львове, что я от себя добавлю
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:37
Такой вариант теоретически возможен, но в этом случае банк будет ждать полной расчистки баланса столь радикальными методами, как текущие. Тогда он сможет начать с "чистого листа", возможно оставив, как точку отсчета ГО (продажа которого отложена на непонятный срок). За время ожидания, пока ФГВ чистит баланс, заодно, может определиться ококнчательно ситуация вокруг судебного спора структур Коломойского со Сбером, ПИБом и ВТБ, что также может играть не последнюю роль в этом варианте развития событий. Так что (ИМХО), нам в любом случае стоит ждать возврата наших денег именно от Фонда.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:46
Авжеж :
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:19
Был такой банк "Полесье", который, после изменения его названия на "Олимпийскую Украину", НБУ решил ликвидировать в 2000 году, но в 2002-2003 годах он чудесным образом восстановил свою деятельность:
Правда, следующее изменение названия этого банка на "Грин банк" в 2010 году стало фатальным для него, поскольку, после введения временной администрации в 2014 году и начала очередной ликвидации в 2015 году, он, похоже, уже не восстановит свою деятельность:
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:38
[quote="4832708:Igneus"][quote="4832676:prost"][quote="4832570:Igneus"]
Был такой банк [b]"Полесье", который, после изменения его названия на "Олимпийскую Украину", НБУ решил ликвидировать в 2000 году, но в 2002-2003 годах он чудесным образом восстановил свою деятельность:
Так я и не спорю с Вами о самой возможности подобного варианта развития. Говорю лишь о сроках. Т.е. считаю (надеюсь), что нам могут выплатить раньше, чем такое может произойти.
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:11
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
А я не спорю с Вами, потому что в этой ситуации Фонд действительно, с большей вероятностью, быстрее вернет деньги кредиторам очереди № 4, но, естественно, без компенсации их убытков. При этом судьба юридических лиц остается под большим вопросом.
Я лишь хотел отметить, что так иностранные государственные акционеры дочерних банков не имеют права поступать и если такое произошло, то это было и есть в их интересах исправить ситуацию.
Тем более, что в Западной Европе они сокращали свое присутствие, не теряя свое лицо и не принося репутационных убытков государству:
Поступив так в Украине, они сэкономили материально, но нанесли репутационный ущерб государству, а, в отдельных случаях, я думаю, что им придется возместить убытки.
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