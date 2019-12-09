Додано: П'ят 03 січ, 2020 04:02

prost написав: По моим очень ориентировочным прикидкам с Прозоро, с большими допусками, после сегодняшнего аукциона сумма, по двум статусам ("Продажа завершена" и "Ожидается подписание договора") покрывает 4-ю очередь или близка к этому. Без учета затрат фонда, комиссий и т.д., которыми я пренебрег в силу их предыдущего нивелирования платой по кредитам, доходами от аренды и пр. Как я уже писал- оценка приблизительная. Может быть кто-то ведет более скрупулёзный учет и сможет поделиться его результатами? По моим очень ориентировочным прикидкам с Прозоро, с большими допусками, после сегодняшнего аукциона сумма, по двум статусам ("Продажа завершена" и "Ожидается подписание договора") покрывает 4-ю очередь или близка к этому. Без учета затрат фонда, комиссий и т.д., которыми я пренебрег в силу их предыдущего нивелирования платой по кредитам, доходами от аренды и пр. Как я уже писал- оценка приблизительная. Может быть кто-то ведет более скрупулёзный учет и сможет поделиться его результатами?

После фиаско с Баккарой я не решаюсь учитывать статусА если делать ориентировочный подсчет, то исходить нужно из такого.Размер требований очереди № 4, если по судам он не вырос, составлялВ ноябре 2019 года приняли решение, а в декабре 2019 года выплатилиот этих требований, а именноДалее хотят выплатитьот этих требований, а именно, чем могут довести довозмещение для очереди № 4. На это уйдетза Экватор,за Ковалевского, и еще что-то, например,от совместного лота № GL18N212456 с банками Дельта и Финансы и Кредит, если эта сделка не сорвется.Таким образом, для очереди № 4 нужно еще 50% от размера их требований, то естьСегодня на торгах предложили, но не факт, что заплатятТогда, в случае удачи, нужно еще 321 835 820,63 - 169 860 500 =Таким образом, земельные участки в Козине, таунхаузы на Метрологической, нежилое помещение на Примеровской должны, в основном, обеспечить требуемую сумму, но в этом случае нужно ждать до, когда по ним снимут аресты и сделают кадастровую документацию.