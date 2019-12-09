Ти диви ...супостат пу борець з можливими корупційними діяннями.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:29
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Ти диви ...супостат пу борець з можливими корупційними діяннями.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:31
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Этот что-ли:
Однако там, кроме нежилой недвижимости рекреационного назначения, но которая в Крыму, еще в обеспечении банки стеклянные с соками и огурцами, как Михалыч докладывает, да еще конюшня во Львове, что я от себя добавлю
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:37
Такой вариант теоретически возможен, но в этом случае банк будет ждать полной расчистки баланса столь радикальными методами, как текущие. Тогда он сможет начать с "чистого листа", возможно оставив, как точку отсчета ГО (продажа которого отложена на непонятный срок). За время ожидания, пока ФГВ чистит баланс, заодно, может определиться ококнчательно ситуация вокруг судебного спора структур Коломойского со Сбером, ПИБом и ВТБ, что также может играть не последнюю роль в этом варианте развития событий. Так что (ИМХО), нам в любом случае стоит ждать возврата наших денег именно от Фонда.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:46
Авжеж :
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:19
Был такой банк "Полесье", который, после изменения его названия на "Олимпийскую Украину", НБУ решил ликвидировать в 2000 году, но в 2002-2003 годах он чудесным образом восстановил свою деятельность:
Правда, следующее изменение названия этого банка на "Грин банк" в 2010 году стало фатальным для него, поскольку, после введения временной администрации в 2014 году и начала очередной ликвидации в 2015 году, он, похоже, уже не восстановит свою деятельность:
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:38
[quote="4832708:Igneus"][quote="4832676:prost"][quote="4832570:Igneus"]
Был такой банк [b]"Полесье", который, после изменения его названия на "Олимпийскую Украину", НБУ решил ликвидировать в 2000 году, но в 2002-2003 годах он чудесным образом восстановил свою деятельность:
Так я и не спорю с Вами о самой возможности подобного варианта развития. Говорю лишь о сроках. Т.е. считаю (надеюсь), что нам могут выплатить раньше, чем такое может произойти.
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:11
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
А я не спорю с Вами, потому что в этой ситуации Фонд действительно, с большей вероятностью, быстрее вернет деньги кредиторам очереди № 4, но, естественно, без компенсации их убытков. При этом судьба юридических лиц остается под большим вопросом.
Я лишь хотел отметить, что так иностранные государственные акционеры дочерних банков не имеют права поступать и если такое произошло, то это было и есть в их интересах исправить ситуацию.
Тем более, что в Западной Европе они сокращали свое присутствие, не теряя свое лицо и не принося репутационных убытков государству:
Поступив так в Украине, они сэкономили материально, но нанесли репутационный ущерб государству, а, в отдельных случаях, я думаю, что им придется возместить убытки.
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:51
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Да, согласен с Вами по всем "пунктам"! И признаю, что я эгоистичен и эгоцентричен.) Для меня всё крутится вокруг моей 4-й очереди. Поэтому и вероятности развития событий я рассматриваю отталкиваясь от этого.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 04:02
После фиаско с Баккарой я не решаюсь учитывать статус "Ожидается подписание договора".
А если делать ориентировочный подсчет, то исходить нужно из такого.
Размер требований очереди № 4, если по судам он не вырос, составлял
643 671 641,26 грн.
В ноябре 2019 года приняли решение, а в декабре 2019 года выплатили 35% от этих требований, а именно 225 285 074,44 грн.
Далее хотят выплатить 15% от этих требований, а именно 96 550 746,19 грн., чем могут довести до 50% возмещение для очереди № 4. На это уйдет 70 077 008 грн. за Экватор, 8 710 810,35 грн. за Ковалевского, и еще что-то, например,
17 млн.грн. от совместного лота № GL18N212456 с банками Дельта и Финансы и Кредит, если эта сделка не сорвется.
Таким образом, для очереди № 4 нужно еще 50% от размера их требований, то есть 321 835 820,63 грн..
Сегодня на торгах предложили, но не факт, что заплатят 169 860 500 грн. Тогда, в случае удачи, нужно еще 321 835 820,63 - 169 860 500 = 151 975 320,63 грн.
Таким образом, земельные участки в Козине, таунхаузы на Метрологической, нежилое помещение на Примеровской должны, в основном, обеспечить требуемую сумму, но в этом случае нужно ждать до февраля-апреля 2020 года, когда по ним снимут аресты и сделают кадастровую документацию.
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