Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:50

Tegularius написав: Замечательный был банк во всех отношениях.

Вкладчикам всё быстро вернули, валютные вклады пересчитали по сладкому курсу 28.

У меня набежало с процентами немного выше лимита 200000, так во время шухера горячая линия подсказала, где и как забрать "навес". Всё снял за день до последней сотни.

А кто держит на депозитах в любом украинском банке больше лимита ФГВ - тот сам себе злобный буратина. Замечательный был банк во всех отношениях.Вкладчикам всё быстро вернули, валютные вклады пересчитали по сладкому курсу 28.У меня набежало с процентами немного выше лимита 200000, так во время шухера горячая линия подсказала, где и как забрать "навес". Всё снял за день до последней сотни.А кто держит на депозитах в любом украинском банке больше лимита ФГВ - тот сам себе злобный буратина.

Сначала, чтобы быть более точным, то вклады пересчитали по курсуА если быть еще точнее, то кромев Украине была официально зарегистрирована, в которую входили, а именно один из них, как Вы выразились, а другой -, который был замечательным до сентября 2018 года без кавычек, но стал таким с кавычками, начиная с сентября 2018 года.Вам "горячая линия" ВТБ подсказала, а меня менеджмент БМ банка слезно попросил в сентябре 2018 года перевести в ВТБ свой вклад хотя-бы на 3 месяца, аргументируя это тем, что из-за скачка валютного курса им накладно приобретать на межбанке валюту. А для удобства перевода в помещении БМ банка уже сидела сотрудница ВТБ, которая зная, что ее "замечательный банк" неплатежеспособен, заключала договора о переводе вкладов.Таким образом, Ваше косвенное ходатайство обанка ВТБ отклонено, и за обман он будет юридически наказан.