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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1720172117221723

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:49

  Igneus написав:
  rsq написав:
  Igneus написав:На сегодняшних торгах по пулу активов ВТБ стартовой стоимостью 585,5 млн.грн., куда входят, в том числе, кредиты на жилищный комплекс в историческом центре Киева по улице Олеся Гончара и производителю минеральных удобрений в Днепропетровской области, участник № 3 прервал голландский этап, предложив 152 млн.грн.:
https://auction.ea.openprocurement.org/ ... e4af9d6509

Таким образом, торги должны состоятся, а окончательная цена будет зависеть от закрытых и открытых ценовых предложений участников, которых более одного: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b.

Кстати, по закрытым ценовым предложениям участник № 5 предлагает
164 млн. .

А вот эта сумма 585 551 057,51 -это оценочная стоимость актива или балансовая? Если балансовая, то получается продали кредиты за 30% от баланса. По слухам еще будет один хороший пул, на который уже есть покупатели.

585 551 057,51 грн. - это, по-моему, не балансовая стоимость всех активов в пуле, поскольку балансовая стоимость только одного актива, а именно по улице Олеся Гончара в Киеве, когда его выставляли на индивидуальных торгах, составляла 1 129 486 058,41 грн., а оценочная около 169 млн.грн.:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-05-000004-b


Балансовая стоимость 2,8 млрд грн. Дисконт 94%.

https://финбаланс.ком.юа/news/fhvfo-pr ... skontom-94
Востаннє редагувалось rsq в П'ят 03 січ, 2020 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:50

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Tegularius написав:Замечательный был банк во всех отношениях.
Вкладчикам всё быстро вернули, валютные вклады пересчитали по сладкому курсу 28.
У меня набежало с процентами немного выше лимита 200000, так во время шухера горячая линия подсказала, где и как забрать "навес". Всё снял за день до последней сотни.
А кто держит на депозитах в любом украинском банке больше лимита ФГВ - тот сам себе злобный буратина.

Сначала, чтобы быть более точным, то вклады пересчитали по курсу 27,89.

А если быть еще точнее, то кроме "замечательного банка ВТБ" в Украине была официально зарегистрирована "замечательная банковская группа ВТБ", в которую входили два банка, а именно один из них "замечательный", как Вы выразились, а другой - БМ банк, который был замечательным до сентября 2018 года без кавычек, но стал таким с кавычками, начиная с сентября 2018 года.

Вам "горячая линия" ВТБ подсказала, а меня менеджмент БМ банка слезно попросил в сентябре 2018 года перевести в ВТБ свой вклад хотя-бы на 3 месяца, аргументируя это тем, что из-за скачка валютного курса им накладно приобретать на межбанке валюту. А для удобства перевода в помещении БМ банка уже сидела сотрудница ВТБ, которая зная, что ее "замечательный банк" неплатежеспособен, заключала договора о переводе вкладов.

Таким образом, Ваше косвенное ходатайство о "замечательности" банка ВТБ отклонено, и за обман он будет юридически наказан.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:23

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rsq написав:Балансовая стоимость 2,8 млрд грн. Дисконт 94%.

И такого барахла, а именно неработающих кредитов, у них на 18,5 млрд.грн.
Если бы на индивидуальных торгах поставили дисконт до 99%, а не до 80%, то уже все бы это барахло распродали, получив за него не менее 185 млн.грн.
Этого было бы достаточно, чтобы закрыть четвертую очередь, но тогда бы юридическим лицам, а у них требования были ранее почти 1,4 млрд.грн., а сейчас не знаю сколько, остался бы фактически один главный офис и проблемный долг Донецкой ЖД.
Igneus
 
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