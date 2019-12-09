Igneus написав:На сегодняшних торгах по пулу активов ВТБ стартовой стоимостью 585,5 млн.грн., куда входят, в том числе, кредиты на жилищный комплекс в историческом центре Киева по улице Олеся Гончара и производителю минеральных удобрений в Днепропетровской области, участник № 3 прервал голландский этап, предложив 152 млн.грн.: https://auction.ea.openprocurement.org/ ... e4af9d6509
Кстати, по закрытым ценовым предложениям участник № 5 предлагает 164 млн. .
А вот эта сумма 585 551 057,51 -это оценочная стоимость актива или балансовая? Если балансовая, то получается продали кредиты за 30% от баланса. По слухам еще будет один хороший пул, на который уже есть покупатели.
585 551 057,51 грн. - это, по-моему, не балансовая стоимость всех активов в пуле, поскольку балансовая стоимость только одного актива, а именно по улице Олеся Гончара в Киеве, когда его выставляли на индивидуальных торгах, составляла 1 129 486 058,41 грн., а оценочная около 169 млн.грн.: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-05-000004-b
Tegularius написав:Замечательный был банк во всех отношениях. Вкладчикам всё быстро вернули, валютные вклады пересчитали по сладкому курсу 28. У меня набежало с процентами немного выше лимита 200000, так во время шухера горячая линия подсказала, где и как забрать "навес". Всё снял за день до последней сотни. А кто держит на депозитах в любом украинском банке больше лимита ФГВ - тот сам себе злобный буратина.
Сначала, чтобы быть более точным, то вклады пересчитали по курсу 27,89.
А если быть еще точнее, то кроме "замечательного банка ВТБ" в Украине была официально зарегистрирована "замечательная банковская группа ВТБ", в которую входили два банка, а именно один из них "замечательный", как Вы выразились, а другой - БМ банк, который был замечательным до сентября 2018 года без кавычек, но стал таким с кавычками, начиная с сентября 2018 года.
Вам "горячая линия" ВТБ подсказала, а меня менеджмент БМ банка слезно попросил в сентябре 2018 года перевести в ВТБ свой вклад хотя-бы на 3 месяца, аргументируя это тем, что из-за скачка валютного курса им накладно приобретать на межбанке валюту. А для удобства перевода в помещении БМ банка уже сидела сотрудница ВТБ, которая зная, что ее "замечательный банк" неплатежеспособен, заключала договора о переводе вкладов.
Таким образом, Ваше косвенное ходатайство о "замечательности" банка ВТБ отклонено, и за обман он будет юридически наказан.
rsq написав:Балансовая стоимость 2,8 млрд грн. Дисконт 94%.
И такого барахла, а именно неработающих кредитов, у них на 18,5 млрд.грн. Если бы на индивидуальных торгах поставили дисконт до 99%, а не до 80%, то уже все бы это барахло распродали, получив за него не менее 185 млн.грн. Этого было бы достаточно, чтобы закрыть четвертую очередь, но тогда бы юридическим лицам, а у них требования были ранее почти 1,4 млрд.грн., а сейчас не знаю сколько, остался бы фактически один главный офис и проблемный долг Донецкой ЖД.
rsq написав:Балансовая стоимость 2,8 млрд грн. Дисконт 94%.
И такого барахла, а именно неработающих кредитов, у них на 18,5 млрд.грн. Если бы на индивидуальных торгах поставили дисконт до 99%, а не до 80%, то уже все бы это барахло распродали, получив за него не менее 185 млн.грн. Этого было бы достаточно, чтобы закрыть четвертую очередь, но тогда бы юридическим лицам, а у них требования были ранее почти 1,4 млрд.грн., а сейчас не знаю сколько, остался бы фактически один главный офис и проблемный долг Донецкой ЖД.
Вот здесь оценили недострой на Гончара в 330 млн. грн https://finance.liga.net/bank/article/r ... a-vtb-bank Это было задолго до того, как Киеврада разорвала договор аренду на участок. Место там шикарное-центр столицы. Сносить его никто и не собирался. Покупатели интересовались у Фонда сразу, когда его можно купить. И это только один из залогов. Поэтому мне кажется, что чем позже Фонд продаст кредиты, тем меньше за них дадут. Еще в мае за этот кредит могли бы получить в 2 раза больше. p.s. интересуются и ЖД дорогой, есть уже и на это покупатель-вопрос цены. = )