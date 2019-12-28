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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1721172217231724

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 13:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Протягом минулого тижня (02.01 – 03.01.2020) відбувся продаж активів 6 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 182,06 млн грн. Із них на суму 170,46 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 11,50 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,10 млн грн отримано від реалізації активів групи «цінні папери/корпоративні права».

Зокрема протягом тижня, що минув:

- активи АТ «ВТБ БАНК» реалізовано на суму 169,86 млн грн;
Джерело: http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... 06-mln-grn
netman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 13:56

Квесторе_поверніться
Ха, называется...
Два года был уже как в другом банке, счет в ВТБ не закрыл, да и девочки посоветовали пусть будет, мало ли. Бухгалтер рогатый одного из клиентов затулил по старым реквизитам именно ж 5-го ноября 230к . теперь ...
Маємо ,що маємо :D
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:46

Наконец-то стали закрываться сделки по козинской земле (19 аукционов за период август-октябрь 2019 года). 5 сделок на сумму 14.4 млн.грн. закрыты. Деньги на накопительном счету ВТБ.
Выплата кредиторам 4-й очереди в размере 15% назрела и уже просто напрашивается :!:
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:13

  Doubting Thomas написав:Наконец-то стали закрываться сделки по козинской земле (19 аукционов за период август-октябрь 2019 года). 5 сделок на сумму 14.4 млн.грн. закрыты. Деньги на накопительном счету ВТБ.
Выплата кредиторам 4-й очереди в размере 15% назрела и уже просто напрашивается :!:

Только хотел прервать тему о том, как в 2018 году ВТБ поимел своих вкладчиков и других кредиторов, но заметил, что на ветку зашел вездесущий Doubting Thomas :)
Он и в этот раз, как всегда, начеку, отрапортовал о завершении сделок по пяти земельным участкам в Козине, поскольку кадастровая документация по ним нашлась досрочно: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1

Итак, Экватор ( 70 077 008 ) + Ковалевского ( 8 710 810,35 ) + Козин ( 14 413 003 ) = 93 200 821,35 грн. - это 14,5% от суммы требований кредиторов очереди № 4, а именно 643 671 641,26 грн.

Поскольку там еще мелочевка была по участкам в Гатном и другое, то 15% набралось. Заплатить однако надо :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:29

  rsq написав:Балансовая стоимость 2,8 млрд грн. Дисконт 94%.

Дисконт 94,2%. При этом в залоге недвижимость на 317 млн.грн., а предложено за лот 169 860 500.00 грн.: https://finclub.net/ua/news/gorbunenko- ... banku.html
Igneus
 
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