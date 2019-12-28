Зокрема протягом тижня, що минув:
- активи АТ «ВТБ БАНК» реалізовано на суму 169,86 млн грн;
Джерело:
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 січ, 2020 13:12
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Протягом минулого тижня (02.01 – 03.01.2020) відбувся продаж активів 6 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 182,06 млн грн. Із них на суму 170,46 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 11,50 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,10 млн грн отримано від реалізації активів групи «цінні папери/корпоративні права».
Зокрема протягом тижня, що минув:
- активи АТ «ВТБ БАНК» реалізовано на суму 169,86 млн грн;
Джерело:
Додано: Сер 08 січ, 2020 13:56
Квесторе_поверніться
Ха, называется...
Два года был уже как в другом банке, счет в ВТБ не закрыл, да и девочки посоветовали пусть будет, мало ли. Бухгалтер рогатый одного из клиентов затулил по старым реквизитам именно ж 5-го ноября 230к . теперь ...
Маємо ,що маємо
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:46
Наконец-то стали закрываться сделки по козинской земле (19 аукционов за период август-октябрь 2019 года). 5 сделок на сумму 14.4 млн.грн. закрыты. Деньги на накопительном счету ВТБ.
Выплата кредиторам 4-й очереди в размере 15% назрела и уже просто напрашивается
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:13
Только хотел прервать тему о том, как в 2018 году ВТБ поимел своих вкладчиков и других кредиторов, но заметил, что на ветку зашел вездесущий Doubting Thomas
Он и в этот раз, как всегда, начеку, отрапортовал о завершении сделок по пяти земельным участкам в Козине, поскольку кадастровая документация по ним нашлась досрочно:
Итак, Экватор ( 70 077 008 ) + Ковалевского ( 8 710 810,35 ) + Козин ( 14 413 003 ) = 93 200 821,35 грн. - это 14,5% от суммы требований кредиторов очереди № 4, а именно 643 671 641,26 грн.
Поскольку там еще мелочевка была по участкам в Гатном и другое, то 15% набралось. Заплатить однако надо
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:29
Дисконт 94,2%. При этом в залоге недвижимость на 317 млн.грн., а предложено за лот 169 860 500.00 грн.:
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:22
Ещё 5 сделок по козинской земле (а всего 10 из 19) закрыты. Очередные 5.2 млн.грн. на накопительный счёт банка поступили.
Пора бы уже ликвидаторам очнуться после праздников и для начала подать в Фонд заявку на выплату кредиторам 4-й очереди законных 15% от общей суммы их требований
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