Додано: Вів 14 січ, 2020 21:43

Шановна пані директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осібСьогодні, 14 січня 2020 року, на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі -) було оприлюднено прес-реліз під назвоюВ його обгрунтування Фонд посилається на те, що кошти, які Фонд повертатиме Міністерству фінансів, будуть спрямовані до, відповідно до законопроекту, поданого Президентом України до парламенту як невідкладний і ухваленого 14.01.2019 Верховною Радою України.Разом з тим, на виконання ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, в межах повновжень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.Отже, знання законодавства особами, уповноваженими на виконання функцій держави, презюмується, а його незнання перешкоджає виконанню цих функцій та є підставою для увільнення їх від виконання цих функцій.Поряд з цим, відповідно до ч. 2 ст. 68 Конституції України незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.Таким чином, особа, яка уповноважена на виконання функцій держави, не може посилатися на те, що вона не знає законів.Відтак, перш за все, нагадую Вам, що відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" метою цього Закону єТаким чином, найголовнішим завданням Фонду є, авзагалі не належить до завдань Фонду, адже для цього є інші уповноважені державні органи.Крім того, згідно із ч. 5 ст. 94 Конституції України закон набирає чинності, якщо інше не передбачено самим законом, алеОтже, ухвалення Верховною Радою Українизакону ще не є підставою для його виконання і повернення унаслідок цього боргу Міністерству фінансів, адже цей закон навіть не передано на підпис Президенту України, не говорячи вже про його опублікування.Водночас, нагадую Вам, що на виконання ст. 40 Конституції України і Закону України "Про звернення громадян"у приміщенні АТ "ВТБ банк" відбувся прийом, який, до речі, проігнорувала його ліквідаторЗокрема, інші посадові особи АТ "ВТБ Банк" запевнили, що наступна виплата вкладникам-кредиторам четвертої черги АТ "ВТБ Банк" відбудеться після укладення, що дозволить погасити не меншСтаном на цей день, 14 січня 2020 року, АТ "ВТБ Банк" уклав достатньо договорів купівлі-продажу, однак Фонд не виконує свого основного завдання -При цьому, оскільки у прес-релізі Фонд посилається на те, що погашення своїх боргів він здійснює, зокрема, за рахунок надходжень від, які перебувають у стані ліквідації, Вам слід проінформувати вкладників АТ "ВТБ банк" на його сайті, перш за все, а скільки коштів було залучено для цього від продажу його активів. Фонд повинен доповісти також, коли відбудеться зустрічне погашення державою боргу ВТБ у розмірі, який стягнуто судовим рішенням ізНарешті, Вам треба переконатися, а чи не перешкоджаєвиконання функцій ліквідатора одразу у, в тому числі, АТ "ВТБ Банк", і чи не слід їй зосередитись на меньшому обсязі обов’язків, бо їй не вистачає часу навіть на ведення прийомів громадян.