Зокрема протягом тижня, що минув:
- активи АТ «ВТБ БАНК» реалізовано на суму 169,86 млн грн;
Джерело:
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 січ, 2020 13:12
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Протягом минулого тижня (02.01 – 03.01.2020) відбувся продаж активів 6 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 182,06 млн грн. Із них на суму 170,46 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 11,50 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,10 млн грн отримано від реалізації активів групи «цінні папери/корпоративні права».
Зокрема протягом тижня, що минув:
- активи АТ «ВТБ БАНК» реалізовано на суму 169,86 млн грн;
Джерело:
Додано: Сер 08 січ, 2020 13:56
Квесторе_поверніться
Ха, называется...
Два года был уже как в другом банке, счет в ВТБ не закрыл, да и девочки посоветовали пусть будет, мало ли. Бухгалтер рогатый одного из клиентов затулил по старым реквизитам именно ж 5-го ноября 230к . теперь ...
Маємо ,що маємо
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:46
Наконец-то стали закрываться сделки по козинской земле (19 аукционов за период август-октябрь 2019 года). 5 сделок на сумму 14.4 млн.грн. закрыты. Деньги на накопительном счету ВТБ.
Выплата кредиторам 4-й очереди в размере 15% назрела и уже просто напрашивается
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:13
Только хотел прервать тему о том, как в 2018 году ВТБ поимел своих вкладчиков и других кредиторов, но заметил, что на ветку зашел вездесущий Doubting Thomas
Он и в этот раз, как всегда, начеку, отрапортовал о завершении сделок по пяти земельным участкам в Козине, поскольку кадастровая документация по ним нашлась досрочно:
Итак, Экватор ( 70 077 008 ) + Ковалевского ( 8 710 810,35 ) + Козин ( 14 413 003 ) = 93 200 821,35 грн. - это 14,5% от суммы требований кредиторов очереди № 4, а именно 643 671 641,26 грн.
Поскольку там еще мелочевка была по участкам в Гатном и другое, то 15% набралось. Заплатить однако надо
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:29
Дисконт 94,2%. При этом в залоге недвижимость на 317 млн.грн., а предложено за лот 169 860 500.00 грн.:
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:22
Ещё 5 сделок по козинской земле (а всего 10 из 19) закрыты. Очередные 5.2 млн.грн. на накопительный счёт ВТБ поступили.
Пора бы уже перетрудившимся ликвидаторам очнуться после бесконечных праздников и подать в Фонд заявку на выплату кредиторам 4-й очереди законных 15% от общей суммы их требований
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:53
Сегодня были завершены сделки еще по пяти земельным участкам в Козине.
Ожидают завершения сделок еще четыре участка в Козине.
А где еще два участка в Козине, так как в списке у Тигипко их 22?
По состоянию на сегодня на продажу предлагается только три объекта.
Кстати, продаются права на хороший торговый центр "Комфорт":
Но вот только отсутствует регистрация прав собственности ВТБ на него, потому что он проиграл по нему суды:
А вот почему приостановлена и не возобновлена обещанная продажа земельных участков в Белогородке и Бузовой, из которых продано по одному, а всего 2?
Наконец, с сегодняшнего дня, а именно 13 января 2020 года, банковские реквизиты только в формате IBAN!
Все обновили реквизиты, поскольку ВТБ предупредил?:
Чтобы не было так, как например, у кредиторов Актабанка, а именно выплата в депозит нотариуса:
Додано: Пон 13 січ, 2020 23:11
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Сегодня состоялись аукционы:
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:43
Шановна пані директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Рекрут С.В.!
Сьогодні, 14 січня 2020 року, на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) було оприлюднено прес-реліз під назвою "Дострокове погашення позик Фонду перед Міністерством фінансів України сприятиме розвитку вітчизняного бізнесу":
В його обгрунтування Фонд посилається на те, що кошти, які Фонд повертатиме Міністерству фінансів, будуть спрямовані до Фонду розвитку підприємництва, відповідно до законопроекту, поданого Президентом України до парламенту як невідкладний і ухваленого 14.01.2019 Верховною Радою України.
Разом з тим, на виконання ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, в межах повновжень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Отже, знання законодавства особами, уповноваженими на виконання функцій держави, презюмується, а його незнання перешкоджає виконанню цих функцій та є підставою для увільнення їх від виконання цих функцій.
Поряд з цим, відповідно до ч. 2 ст. 68 Конституції України незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Таким чином, особа, яка уповноважена на виконання функцій держави, не може посилатися на те, що вона не знає законів.
Відтак, перш за все, нагадую Вам, що відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" метою цього Закону є захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.
Таким чином, найголовнішим завданням Фонду є захист прав і законних інтересів вкладників банків, а сприяння розвитку бізнесу взагалі не належить до завдань Фонду, адже для цього є інші уповноважені державні органи.
Крім того, згідно із ч. 5 ст. 94 Конституції України закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.
Отже, ухвалення Верховною Радою України 14 січня 2020 року закону ще не є підставою для його виконання і повернення унаслідок цього боргу Міністерству фінансів, адже цей закон навіть не передано на підпис Президенту України, не говорячи вже про його опублікування.
Водночас, нагадую Вам, що на виконання ст. 40 Конституції України і Закону України "Про звернення громадян" 24 грудня 2019 року у приміщенні АТ "ВТБ банк" відбувся прийом, який, до речі, проігнорувала його ліквідатор Стрюкова І.О..
Зокрема, інші посадові особи АТ "ВТБ Банк" запевнили, що наступна виплата вкладникам-кредиторам четвертої черги АТ "ВТБ Банк" відбудеться після укладення двох договорів купівлі-продажу його активів, що дозволить погасити не менш 15% їх вимог.
Станом на цей день, 14 січня 2020 року, АТ "ВТБ Банк" уклав достатньо договорів купівлі-продажу, однак Фонд не виконує свого основного завдання - захисту прав і законних інтересів вкладників банків.
При цьому, оскільки у прес-релізі Фонд посилається на те, що погашення своїх боргів він здійснює, зокрема, за рахунок надходжень від продажу і управління активами банків, які перебувають у стані ліквідації, Вам слід проінформувати вкладників АТ "ВТБ банк" на його сайті, перш за все, а скільки коштів було залучено для цього від продажу його активів. Фонд повинен доповісти також, коли відбудеться зустрічне погашення державою боргу ВТБ у розмірі 933,5 млн.грн., який стягнуто судовим рішенням із ДП "Донецька залізниця".
Нарешті, Вам треба переконатися, а чи не перешкоджає Стрюковій І.О. виконання функцій ліквідатора одразу у чотирьох банках, в тому числі, АТ "ВТБ Банк", і чи не слід їй зосередитись на меньшому обсязі обов’язків, бо їй не вистачає часу навіть на ведення прийомів громадян.
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:25
Вы думаете она или кто-то из фонда читает этот форум?
Или это копия письма которое было отправлено в фонд?
|