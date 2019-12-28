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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:01
Она
mfn9 написав:
Вы думаете она или кто-то из фонда читает этот форум?
Или это копия письма которое было отправлено в фонд?
может и не читает, но они
читают, во всяком случае, мои комментарии.
Я пробовал выкладывать их даже глубокой ночью и после этого сразу появлялся, по-моему, бот, который не пишет, а лишь читает.
А видоизмененная копия этого комментария будет отправлена в Фонд.
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Igneus
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Додано: Сер 15 січ, 2020 15:26
Igneus написав:Я пробовал выкладывать их даже глубокой ночью и после этого сразу появлялся, по-моему, бот, который не пишет, а лишь читает.
А видоизмененная копия этого комментария будет отправлена в Фонд.
Скорее всего, это бот гугла
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alter
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:04
Igneus, якщо без Донецької залізниці вистачає на 4 чергу списи не варто ламати. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 15 січ, 2020 17:35
Квесторе_поверніться написав:Igneus
, якщо без Донецької залізниці вистачає на 4 чергу списи не варто ламати. Ні?
Варто, пусть лучше получат эти деньги юрики клиенты ВТБ у которых зависли на счетах деньги, которые направят их на дальнейшее ведение своей хоз деятельности и создание/увеличение ВВП и рабочих мест, чем они будут распилены при помощи нашего самого "честного и справедливого" государства и его чинуш.
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Михалыч
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Додано: Сер 15 січ, 2020 17:47
Михалыч написав: Квесторе_поверніться написав:Igneus
, якщо без Донецької залізниці вистачає на 4 чергу списи не варто ламати. Ні?
Варто, пусть лучше получат эти деньги юрики клиенты ВТБ у которых зависли на счетах деньги, которые направят их на дальнейшее ведение своей хоз деятельности и создание/увеличение реального ВВП и рабочих мест, чем они будут распилены при помощи нашего самого "честного и справедливого" государства и его чинуш.
А супостат пу в якій черзі?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 15 січ, 2020 17:50
Квесторе_поверніться написав: Михалыч написав: Квесторе_поверніться написав:Igneus
, якщо без Донецької залізниці вистачає на 4 чергу списи не варто ламати. Ні?
Варто, пусть лучше получат эти деньги юрики клиенты ВТБ у которых зависли на счетах деньги, которые направят их на дальнейшее ведение своей хоз деятельности и создание/увеличение реального ВВП и рабочих мест, чем они будут распилены при помощи нашего самого "честного и справедливого" государства и его чинуш.
А супостат пу в якій черзі?
Пу вообще ни в какой, есть в 10 очереди самой последней мамка ВТБ, но она после физ лиц предпринимателей-6 очередь и юриков-7 очередь, думаю мамке ничего не достанется даже после выплаты долга донецкой жд, все уйдет украинским юрикам
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Михалыч
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