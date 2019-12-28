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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1722172317241725

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:01

  mfn9 написав:Вы думаете она или кто-то из фонда читает этот форум?
Или это копия письма которое было отправлено в фонд?

Она может и не читает, но они читают, во всяком случае, мои комментарии.
Я пробовал выкладывать их даже глубокой ночью и после этого сразу появлялся, по-моему, бот, который не пишет, а лишь читает.
А видоизмененная копия этого комментария будет отправлена в Фонд.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:26

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Igneus написав:Я пробовал выкладывать их даже глубокой ночью и после этого сразу появлялся, по-моему, бот, который не пишет, а лишь читает.
А видоизмененная копия этого комментария будет отправлена в Фонд.


Скорее всего, это бот гугла
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:04

Igneus, якщо без Донецької залізниці вистачає на 4 чергу списи не варто ламати. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:35

  Квесторе_поверніться написав:Igneus, якщо без Донецької залізниці вистачає на 4 чергу списи не варто ламати. Ні?


Варто, пусть лучше получат эти деньги юрики клиенты ВТБ у которых зависли на счетах деньги, которые направят их на дальнейшее ведение своей хоз деятельности и создание/увеличение ВВП и рабочих мест, чем они будут распилены при помощи нашего самого "честного и справедливого" государства и его чинуш.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:47

  Михалыч написав:
  Квесторе_поверніться написав:Igneus, якщо без Донецької залізниці вистачає на 4 чергу списи не варто ламати. Ні?


Варто, пусть лучше получат эти деньги юрики клиенты ВТБ у которых зависли на счетах деньги, которые направят их на дальнейшее ведение своей хоз деятельности и создание/увеличение реального ВВП и рабочих мест, чем они будут распилены при помощи нашего самого "честного и справедливого" государства и его чинуш.

А супостат пу в якій черзі?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Михалыч написав:
  Квесторе_поверніться написав:Igneus, якщо без Донецької залізниці вистачає на 4 чергу списи не варто ламати. Ні?


Варто, пусть лучше получат эти деньги юрики клиенты ВТБ у которых зависли на счетах деньги, которые направят их на дальнейшее ведение своей хоз деятельности и создание/увеличение реального ВВП и рабочих мест, чем они будут распилены при помощи нашего самого "честного и справедливого" государства и его чинуш.

А супостат пу в якій черзі?


Пу вообще ни в какой, есть в 10 очереди самой последней мамка ВТБ, но она после физ лиц предпринимателей-6 очередь и юриков-7 очередь, думаю мамке ничего не достанется даже после выплаты долга донецкой жд, все уйдет украинским юрикам :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:04

  alter написав:
Igneus написав:Я пробовал выкладывать их даже глубокой ночью и после этого сразу появлялся, по-моему, бот, который не пишет, а лишь читает.
А видоизмененная копия этого комментария будет отправлена в Фонд.


Скорее всего, это бот гугла

Бот Гугла само собой и я его тоже вижу, но в случае, о котором идет речь, это не он и это кроме него.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:44

Igneus, Ви велику роботу з ВТБ робите.
Знімаю шляпу.
Але чи буде з цієї роботи вихлоп?
Чи Ви плануєте розпочинати судові тяжби за 933 млн Донецької залізниці?
Там ситуація, як на мене, дуже не однозначна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:27

  Квесторе_поверніться написав:Igneus, якщо без Донецької залізниці вистачає на 4 чергу списи не варто ламати. Ні?

Треба відшкодувати ще й шкоду, завдану мені державою унаслідок невиконання нею в особі ДП "Донецька залізниця" рішення суду з повернення боргу ВТБ.

  Квесторе_поверніться написав:Igneus, Ви велику роботу з ВТБ робите.
Знімаю шляпу.

Дякую, але невеличке уточнення, бо у мене спори з органами двох держав, які недбало поводяться з ВТБ.

  Квесторе_поверніться написав:Але чи буде з цієї роботи вихлоп?

".. Вы можете не узнать, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, то результата не будет" (Махатма Ганди).

  Квесторе_поверніться написав:Чи Ви плануєте розпочинати судові тяжби за 933 млн Донецької залізниці?

Не зовсім вірно, бо я маю право лише на відшкодування шкоди унаслідок невиплати державою в особі ДП "Донецька залізниця" боргу ВТБ у розмірі 933,5 млн.грн.

  Квесторе_поверніться написав:Там ситуація, як на мене, дуже не однозначна.

Для мене і держави ситуація дуже однозначна, адже йдеться про невиконання державою в особі ДП "Донецька залізниця" судового рішення і в цьому випадку існує усталена практика Євросуду, в тому числі, проти України.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:39

  flyman написав:Брехло. Я приходив за два тижні до ліквідації (відділення на КПІ), не віддали те що було накапало %.

Можна было снимать со скарбнычки в банкоматах других банков без комиссии, уже несколько дней после шухера.
Если вы лошара, кто вам виноват
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