Додано: Сер 15 січ, 2020 20:44

Igneus, Ви велику роботу з ВТБ робите.

Знімаю шляпу.

Але чи буде з цієї роботи вихлоп?

Чи Ви плануєте розпочинати судові тяжби за 933 млн Донецької залізниці?

Там ситуація, як на мене, дуже не однозначна.