Я когда писал свой предыдущий ответ, проскочила мысль, сейчас меня будут мочить, мол налоги Украинцев хочу пустить на выплаты вкладчикам ВТБ за долги жд, я тут недавно высказывался на тему своего отношения к налогам и их оплате Украинскому государству, так на меня ополчилась пару ботов, мол я лью воду, а это профессиональный экономический форум, и это мои эмоции Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... получилась у меня с ними короткая всего на две страницы форума но интересная дискуссия, по крайней мере мне было интересно формализировать написав свое ощущение/отношение к уплате налогов, но сегодня в интернете попалось запись разговора наших "корманычей", после ее прослушивания мне показалось что я просто супер разбираюсь в экономики, а они все балаболы, жулики и де***, и поэтому страна в такой оппе с другой стороны понятно почему сегодня НБУ начал задирать курс на межбанке постоянно скупая доллары нет уж, лучше пусть их получат юрики, они ими с большей пользой распорядятся чем эти "молодые профессионалы"
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 15 січ, 2020 23:33, всього редагувалось 2 разів.
Tegularius написав:Можна было снимать со скарбнычки в банкоматах других банков без комиссии, уже несколько дней после шухера.
В спорах нужно обсуждать проблему, а не личности, особенно, если они являются частными, а не публичными. Публичных деятелей можно критиковать за просчеты в их публичной деятельности, поскольку они знали об этом, когда соглашались на занятие именно публичных должностей.
А если по сути, то Вы не совсем точны, поскольку снять со Скарбнычки без комиссии в банкоматах других банков можно было лишь в банкоматах Укрсоцбанка. При этом заслуги контакт-центра ВТБ лично для меня в этом нет, так как я сам знал об этом. Наконец, поскольку Альфа-банк уже тогда присоединял Укрсоцбанк, то банкоматов именно Укрсоцбанка оставалось уже немного, но лично мне повезло, так как один из них остался в Ашане недалеко от моего дома.
А между тем сегодня закрыты последние 4 сделки по козинской земле и на накопительный счёт ВТБ капнули очередные 11.6 млн.грн. Но при этом перетрудившиеся ликвидаторы вкупе с такими же фондовиками хранят полное молчание по вопросу второго транша выплат вкладчикам 200+. Похоже, многостаночница пани Стрюкова и пани Рекрут решили всерьёз "поспособствовать развитию отечественного бизнеса", причём исключительно за чужой счёт, внаглую игнорируя интересы кредиторов 4-й очереди . И в то же время без малейшего зазрения совести продолжая оккупировать особняк ГО на Пушкинской (который на первых же торгах был бы продан за 250+ млн.грн.). Ну не ур**ы
Doubting Thomas написав:А между тем сегодня закрыты последние 4 сделки по козинской земле и на накопительный счёт ВТБ капнули очередные 11.6 млн.грн. Но при этом перетрудившиеся ликвидаторы вкупе с такими же фондовиками хранят полное молчание по вопросу второго транша выплат вкладчикам 200+. Похоже, многостаночница пани Стрюкова и пани Рекрут решили всерьёз "поспособствовать развитию отечественного бизнеса", причём исключительно за чужой счёт, внаглую игнорируя интересы кредиторов 4-й очереди . И в то же время без малейшего зазрения совести продолжая оккупировать особняк ГО на Пушкинской (который на первых же торгах был бы продан за 250+ млн.грн.). Ну не ур**ы