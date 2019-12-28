Я когда писал свой предыдущий ответ, проскочила мысль, сейчас меня будут мочить, мол налоги Украинцев хочу пустить на выплаты вкладчикам ВТБ за долги жд, я тут недавно высказывался на тему своего отношения к налогам и их оплате Украинскому государству, так на меня ополчилась пару ботов, мол я лью воду, а это профессиональный экономический форум, и это мои эмоции Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... получилась у меня с ними короткая всего на две страницы форума но интересная дискуссия, по крайней мере мне было интересно формализировать написав свое ощущение/отношение к уплате налогов, но сегодня в интернете попалось запись разговора наших "корманычей", после ее прослушивания мне показалось что я просто супер разбираюсь в экономики, а они все балаболы, жулики и де***, и поэтому страна в такой оппе с другой стороны понятно почему сегодня НБУ начал задирать курс на межбанке постоянно скупая доллары нет уж, лучше пусть их получат юрики, они ими с большей пользой распорядятся чем эти "молодые профессионалы"
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 15 січ, 2020 23:33, всього редагувалось 2 разів.
Tegularius написав:Можна было снимать со скарбнычки в банкоматах других банков без комиссии, уже несколько дней после шухера.
В спорах нужно обсуждать проблему, а не личности, особенно, если они являются частными, а не публичными. Публичных деятелей можно критиковать за просчеты в их публичной деятельности, поскольку они знали об этом, когда соглашались на занятие именно публичных должностей.
А если по сути, то Вы не совсем точны, поскольку снять со Скарбнычки без комиссии в банкоматах других банков можно было лишь в банкоматах Укрсоцбанка. При этом заслуги контакт-центра ВТБ лично для меня в этом нет, так как я сам знал об этом. Наконец, поскольку Альфа-банк уже тогда присоединял Укрсоцбанк, то банкоматов именно Укрсоцбанка оставалось уже немного, но лично мне повезло, так как один из них остался в Ашане недалеко от моего дома.
А между тем сегодня закрыты последние 4 сделки по козинской земле и на накопительный счёт ВТБ капнули очередные 11.6 млн.грн. Но при этом перетрудившиеся ликвидаторы вкупе с такими же фондовиками хранят полное молчание по вопросу второго транша выплат вкладчикам 200+. Похоже, многостаночница пани Стрюкова и пани Рекрут решили всерьёз "поспособствовать развитию отечественного бизнеса", причём исключительно за чужой счёт, внаглую игнорируя интересы кредиторов 4-й очереди . И в то же время без малейшего зазрения совести продолжая оккупировать особняк ГО на Пушкинской (который на первых же торгах был бы продан за 250+ млн.грн.). Ну не ур**ы
Doubting Thomas написав:А между тем сегодня закрыты последние 4 сделки по козинской земле и на накопительный счёт ВТБ капнули очередные 11.6 млн.грн. Но при этом перетрудившиеся ликвидаторы вкупе с такими же фондовиками хранят полное молчание по вопросу второго транша выплат вкладчикам 200+. Похоже, многостаночница пани Стрюкова и пани Рекрут решили всерьёз "поспособствовать развитию отечественного бизнеса", причём исключительно за чужой счёт, внаглую игнорируя интересы кредиторов 4-й очереди . И в то же время без малейшего зазрения совести продолжая оккупировать особняк ГО на Пушкинской (который на первых же торгах был бы продан за 250+ млн.грн.). Ну не ур**ы
Andreww написав:Что-то Фонд морозится с очередным траншем....
Директору-распорядителю Фонда госпоже Рекрут С.В. сейчас не до проблем вкладчиков-кредиторов четвертой очереди ВТБ. Так, вместо исполнения Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", в котором акцент сделан именно на гарантиях физическим лицам, а не юридическим лицам или обеспеченным кредиторам, госпожа Рекрут С.В. занялась сейчас, кроме содействия развитию бизнеса, что не является задачей Фонда, еще и подписанием национальных стратегий: http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... -2025-roku
Наконец, хотелось бы поинтересоваться у директора-распорядителя Фонда, как там у ней на практике обстоят дела с исполнением уже написанной и утвержденной Национальной стратегии в сфере прав человека 2015 года в части, что касается долга Донецкой ЖД, в которой императивно указывается, в частности, что якобы: "... працює ефективна система виконавчого провадження, у розумні строки виконуються судові рішення і рішення інших органів, зокрема завдяки запровадженню інституту приватних виконавців": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
Andreww написав:Что-то Фонд морозится с очередным траншем....
Директору-распорядителю Фонда госпоже Рекрут С.В. сейчас не до проблем вкладчиков-кредиторов четвертой очереди ВТБ. Так, вместо исполнения Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", в котором акцент сделан именно на гарантиях физическим лицам, а не юридическим лицам или обеспеченным кредиторам, госпожа Рекрут С.В. занялась сейчас, кроме содействия развитию бизнеса, что не является задачей Фонда, еще и подписанием национальных стратегий: http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... -2025-roku
Наконец, хотелось бы поинтересоваться у директора-распорядителя Фонда, как там у ней на практике обстоят дела с исполнением уже написанной и утвержденной Национальной стратегии в сфере прав человека 2015 года в части, что касается долга Донецкой ЖД, в которой императивно указывается, в частности, что якобы: "... працює ефективна система виконавчого провадження, у розумні строки виконуються судові рішення і рішення інших органів, зокрема завдяки запровадженню інституту приватних виконавців": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
у меня кум -выконавець!!! все что с гос долей... под их юрисдикцию не подпадает. К СОЖАЛЕНИЮ...