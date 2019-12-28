Додано: Сер 15 січ, 2020 23:38

Tegularius написав: Можна было снимать со скарбнычки в банкоматах других банков без комиссии, уже несколько дней после шухера. Можна было снимать со скарбнычки в банкоматах других банков без комиссии, уже несколько дней после шухера.

В спорах нужно обсуждать, а не, особенно, если они являются, а неможно критиковать за просчеты в их, поскольку они знали об этом, когда соглашались на занятие именноА если по сути, то Вы не совсем точны, поскольку снять со Скарбнычкив банкоматахможно было лишь в. При этом заслуги контакт-центра ВТБ лично для меня в этом нет, так как я сам знал об этом.Наконец, поскольку Альфа-банк уже тогда присоединял Укрсоцбанк, то банкоматов именно Укрсоцбанка оставалось уже немного, но лично мне повезло, так как один из них остался в Ашане недалеко от моего дома.