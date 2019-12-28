Додано: Нед 19 січ, 2020 22:48

VitaliyN написав: у меня кум -выконавець!!! все что с гос долей... под их юрисдикцию не подпадает. К СОЖАЛЕНИЮ... у меня кум -выконавець!!!все что с гос долей... под их юрисдикцию не подпадает. К СОЖАЛЕНИЮ...

Вы имели ввиду, что он- тогда да, это не их дело.Но в западноевропейских государствах и уже во многих восточноевропейских, за исключением государств бывшего СССР, государственные органы добровольно исполняют судебные решения, которые приняты против них, не дожидаясь процедуры принудительного исполнения, а в случаях, когда эта процедура начинается, судебное решение исполняется и без задержек.Я посмотрел ради интереса в базе Евросуда пои не нашел ни одного его решения, в котором против ней было бы принято этим судом решение всвязи с невыполнением решения национального суда против государственного органа. Ранее 2010 года смотрел уже не стал, чтобы не тратить зря время.В Украине уважают(автомобили, медицину и так далее), но не хотят, в том числе, на уровне, принять их ценности, которые этому способствовали, в том числе,подавляющего большинства немцев.Кстати, в России их омбудсмен проводил статистическое исследование и установил, что восприятие судебных решений какраспространено не только среди, но и в. Этот факт прямо отмечен в решении ЕвросудаУкраинцы в социальных сетях, в том числе, и на этом форуме, ведут ожесточенные политические дискуссии, особенно когда речь идет о России.И многие из них не хотят или не могут понять, что по сути европейские ценности в обоих государствах восприняты в ограниченном контексте, например, что касается прав, а когда речь идет о некотором ограничении этих прав, что необходимо в гражданском обществе, и, особенно, о выполнении обязанностей, то тут до Европы гражданам обоих государств предстоит очень долгий путь.