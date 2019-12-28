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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:27

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Я когда писал свой предыдущий ответ, проскочила мысль, сейчас меня будут мочить, мол налоги Украинцев хочу пустить на выплаты вкладчикам ВТБ за долги жд, я тут недавно высказывался на тему своего отношения к налогам и их оплате Украинскому государству, так на меня ополчилась пару ботов, мол я лью воду, а это профессиональный экономический форум, и это мои эмоции Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... получилась у меня с ними короткая всего на две страницы форума но интересная дискуссия, по крайней мере мне было интересно формализировать написав свое ощущение/отношение к уплате налогов, но сегодня в интернете попалось запись разговора наших "корманычей", после ее прослушивания мне показалось что я просто супер разбираюсь в экономики, а они все балаболы, жулики и де***, и поэтому страна в такой оппе :mrgreen: с другой стороны понятно почему сегодня НБУ начал задирать курс на межбанке постоянно скупая доллары :) нет уж, лучше пусть их получат юрики, они ими с большей пользой распорядятся чем эти "молодые профессионалы" :mrgreen:


Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 15 січ, 2020 23:33, всього редагувалось 2 разів.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:29

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Tegularius написав:
  flyman написав:Брехло. Я приходив за два тижні до ліквідації (відділення на КПІ), не віддали те що було накапало %.

Можна было снимать со скарбнычки в банкоматах других банков без комиссии, уже несколько дней после шухера.
Если вы лошара, кто вам виноват
Собственно перекидка со скарбнычки на вам гроши позволяла сидя на диване спокойно выводить сторонним п2п
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:38

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Tegularius написав:Можна было снимать со скарбнычки в банкоматах других банков без комиссии, уже несколько дней после шухера.

В спорах нужно обсуждать проблему, а не личности, особенно, если они являются частными, а не публичными.
Публичных деятелей можно критиковать за просчеты в их публичной деятельности, поскольку они знали об этом, когда соглашались на занятие именно публичных должностей.

А если по сути, то Вы не совсем точны, поскольку снять со Скарбнычки без комиссии в банкоматах других банков можно было лишь в банкоматах Укрсоцбанка. При этом заслуги контакт-центра ВТБ лично для меня в этом нет, так как я сам знал об этом.
Наконец, поскольку Альфа-банк уже тогда присоединял Укрсоцбанк, то банкоматов именно Укрсоцбанка оставалось уже немного, но лично мне повезло, так как один из них остался в Ашане недалеко от моего дома.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:09

А между тем сегодня закрыты последние 4 сделки по козинской земле и на накопительный счёт ВТБ капнули очередные 11.6 млн.грн.
Но при этом перетрудившиеся ликвидаторы вкупе с такими же фондовиками хранят полное молчание по вопросу второго транша выплат вкладчикам 200+. Похоже, многостаночница пани Стрюкова и пани Рекрут решили всерьёз "поспособствовать развитию отечественного бизнеса", причём исключительно за чужой счёт, внаглую игнорируя интересы кредиторов 4-й очереди :mrgreen: . И в то же время без малейшего зазрения совести продолжая оккупировать особняк ГО на Пушкинской (который на первых же торгах был бы продан за 250+ млн.грн.). Ну не ур**ы :?:
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:33

  Doubting Thomas написав:А между тем сегодня закрыты последние 4 сделки по козинской земле и на накопительный счёт ВТБ капнули очередные 11.6 млн.грн.
Но при этом перетрудившиеся ликвидаторы вкупе с такими же фондовиками хранят полное молчание по вопросу второго транша выплат вкладчикам 200+. Похоже, многостаночница пани Стрюкова и пани Рекрут решили всерьёз "поспособствовать развитию отечественного бизнеса", причём исключительно за чужой счёт, внаглую игнорируя интересы кредиторов 4-й очереди :mrgreen: . И в то же время без малейшего зазрения совести продолжая оккупировать особняк ГО на Пушкинской (который на первых же торгах был бы продан за 250+ млн.грн.). Ну не ур**ы :?:

Единственный позитив, что продолжили выставлять на продажу земельные участки, в основном, в Васильковском районе Киевской области, с реализацией которых, как и в Белогородке и Бузовой, возникли проблемы:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1

А то еще по состоянию на позавчера с выставлением на продажу полное безобразие было, а именно только три лота:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:07

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Что-то Фонд морозится с очередным траншем....
Andreww
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:45

  Andreww написав:Что-то Фонд морозится с очередным траншем....

Директору-распорядителю Фонда госпоже Рекрут С.В. сейчас не до проблем вкладчиков-кредиторов четвертой очереди ВТБ.
Так, вместо исполнения Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", в котором акцент сделан именно на гарантиях физическим лицам, а не юридическим лицам или обеспеченным кредиторам, госпожа Рекрут С.В. занялась сейчас, кроме содействия развитию бизнеса, что не является задачей Фонда, еще и подписанием национальных стратегий:
http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... -2025-roku

Кстати, вместо исполнения решений национальных судов против государственных структур, например, против Донецкой ЖД, что требует Совет Европы и Евросуд, в Украине еще только пишут "национальную стратегию" их исполнения и анонсировали очередные "парламентские слушания" на эту тему:
https://yvu.com.ua/vykonannya-rishen-na ... -problemy/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... osudu.html

Наконец, хотелось бы поинтересоваться у директора-распорядителя Фонда, как там у ней на практике обстоят дела с исполнением уже написанной и утвержденной Национальной стратегии в сфере прав человека 2015 года в части, что касается долга Донецкой ЖД, в которой императивно указывается, в частности, что якобы:
"... працює ефективна система виконавчого провадження, у розумні строки виконуються судові рішення і рішення інших органів, зокрема завдяки запровадженню інституту приватних виконавців":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:44

  Igneus написав:
  Andreww написав:Что-то Фонд морозится с очередным траншем....

Директору-распорядителю Фонда госпоже Рекрут С.В. сейчас не до проблем вкладчиков-кредиторов четвертой очереди ВТБ.
Так, вместо исполнения Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", в котором акцент сделан именно на гарантиях физическим лицам, а не юридическим лицам или обеспеченным кредиторам, госпожа Рекрут С.В. занялась сейчас, кроме содействия развитию бизнеса, что не является задачей Фонда, еще и подписанием национальных стратегий:
http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... -2025-roku

Кстати, вместо исполнения решений национальных судов против государственных структур, например, против Донецкой ЖД, что требует Совет Европы и Евросуд, в Украине еще только пишут "национальную стратегию" их исполнения и анонсировали очередные "парламентские слушания" на эту тему:
https://yvu.com.ua/vykonannya-rishen-na ... -problemy/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... osudu.html

Наконец, хотелось бы поинтересоваться у директора-распорядителя Фонда, как там у ней на практике обстоят дела с исполнением уже написанной и утвержденной Национальной стратегии в сфере прав человека 2015 года в части, что касается долга Донецкой ЖД, в которой императивно указывается, в частности, что якобы:
"... працює ефективна система виконавчого провадження, у розумні строки виконуються судові рішення і рішення інших органів, зокрема завдяки запровадженню інституту приватних виконавців":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015

у меня кум -выконавець!!! :) все что с гос долей... под их юрисдикцию не подпадает. К СОЖАЛЕНИЮ...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:48

  VitaliyN написав:у меня кум -выконавець!!! :) все что с гос долей... под их юрисдикцию не подпадает. К СОЖАЛЕНИЮ...

Вы имели ввиду, что он "приватний виконавець" - тогда да, это не их дело.
Но в западноевропейских государствах и уже во многих восточноевропейских, за исключением государств бывшего СССР, государственные органы добровольно исполняют судебные решения, которые приняты против них, не дожидаясь процедуры принудительного исполнения, а в случаях, когда эта процедура начинается, судебное решение исполняется и без задержек.
Я посмотрел ради интереса в базе Евросуда по Германии и не нашел ни одного его решения после 2010 года, в котором против ней было бы принято этим судом решение всвязи с невыполнением решения национального суда против государственного органа. Ранее 2010 года смотрел уже не стал, чтобы не тратить зря время.
В Украине уважают немецкое качество (автомобили, медицину и так далее), но не хотят, в том числе, на уровне государственных служащих, принять их ценности, которые этому способствовали, в том числе, законопослушность подавляющего большинства немцев.
Кстати, в России их омбудсмен проводил статистическое исследование и установил, что восприятие судебных решений как "необязательных рекомендаций" распространено не только среди населения, но и в государственных органах. Этот факт прямо отмечен в решении Евросуда "Бурдов против России (№ 2)".
Украинцы в социальных сетях, в том числе, и на этом форуме, ведут ожесточенные политические дискуссии, особенно когда речь идет о России.
И многие из них не хотят или не могут понять, что по сути европейские ценности в обоих государствах восприняты в ограниченном контексте, например, что касается прав, а когда речь идет о некотором ограничении этих прав, что необходимо в гражданском обществе, и, особенно, о выполнении обязанностей, то тут до Европы гражданам обоих государств предстоит очень долгий путь.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:27

Andreww

Возможно, кто-то посещал, недавно, банк и обладает свежей информацией о сроках или причинах задержки? К сожалению, в телефонном режиме суть его (банка) ответа сводится к фразе: "как только- так сразу".
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