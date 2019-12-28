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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:00
prost написав:Andreww
Возможно, кто-то посещал, недавно, банк и обладает свежей информацией о сроках или причинах задержки? К сожалению, в телефонном режиме суть его (банка) ответа сводится к фразе: "как только- так сразу".
Похоже, что причина вот в этом, так как, например, и возмещение НДС в конце 2019 года зажимали: viewtopic.php?p=4848279#p4848279
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