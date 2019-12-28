Возможно, кто-то посещал, недавно, банк и обладает свежей информацией о сроках или причинах задержки? К сожалению, в телефонном режиме суть его (банка) ответа сводится к фразе: "как только- так сразу".
По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/RISHE ... 1.2020.pdf