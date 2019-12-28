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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1724172517261727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:00

  prost написав:Andreww

Возможно, кто-то посещал, недавно, банк и обладает свежей информацией о сроках или причинах задержки? К сожалению, в телефонном режиме суть его (банка) ответа сводится к фразе: "как только- так сразу".

Похоже, что причина вот в этом, так как, например, и возмещение НДС в конце 2019 года зажимали: viewtopic.php?p=4848279#p4848279
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:05

По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b
http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/RISHE ... 1.2020.pdf
Igneus
 
Повідомлень: 383
З нами з: 29.08.18
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  #<1 ... 1724172517261727
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