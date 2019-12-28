Похоже, что причина вот в этом, так как, например, и возмещение НДС в конце 2019 года зажимали: viewtopic.php?p=4848279#p4848279
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:00
Похоже, что причина вот в этом, так как, например, и возмещение НДС в конце 2019 года зажимали: viewtopic.php?p=4848279#p4848279
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:05
По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество:
Додано: П'ят 24 січ, 2020 03:20
Результаты торгов по лоту GL18N212456 отменены!
Логику деятельности этого Фонда, вернее его первых руководителей, понять невозможно.
ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" 17 января 2020 года вносит оплату за лот в размере 150,5 млн.грн.
21 января 2020 года Комиссия Фонда по рассмотрения жалоб и подготовки предложений предлагает продлить до 42 рабочих дней процедуру заключения договоров покупки-продажи, поскольку там много активов, да еще и от четырех банков, в том числе ВТБ.
Но 22 января 2020 года исполнительная дирекция Фонда во главе с Рекрут С.В. принимает решение отменить результаты торгов, которое оглашается 23 января 2020 года, но в котором нет никакого обоснования этого решения и невозможно понять, с чем это связано.
Неужели это связано с тем, что ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА", которое отказалось от оплаты предложенной им цены в размере 304 млн.грн., еще и не оплатило гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн.?
Да, это приличная сумма, но неужели нельзя было отдельно решать вопросы взыскания гарантийного сбора с одного покупателя, который отказался от покупки, и заключения договоров с другим покупателем, который оплатил лот?
И теперь имеем в результате, что по жалобе банка "Финансы и кредит" четверка банков может и получит этот гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн., но эти же четыре банка, а точнее их вкладчики и кредиторы, не получат 150,5 млн.грн.
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