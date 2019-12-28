Додано: П'ят 24 січ, 2020 03:20

Igneus написав: По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество:

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b

http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/RISHE ... 1.2020.pdf По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество:

Результаты торгов по лоту GL18N212456 отменены!Логику деятельности этого Фонда, вернее его первых руководителей, понять невозможно.ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"вносит оплату за лот в размереКомиссия Фонда по рассмотрения жалоб и подготовки предложений предлагает продлитьпроцедуру заключения договоров покупки-продажи, поскольку там много активов, да еще и от четырех банков, в том числе ВТБ.Ноисполнительная дирекция Фонда во главе спринимает решение отменить результаты торгов, которое оглашается, но в котором нет никакого обоснования этого решения и невозможно понять, с чем это связано.Неужели это связано с тем, что ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА", которое отказалось от оплаты предложенной им цены в размере, еще и не оплатило гарантийный сбор в размере околоДа, это приличная сумма, но неужели нельзя было отдельно решать вопросы взыскания гарантийного сбора с одного покупателя, который отказался от покупки, и заключения договоров с другим покупателем, который оплатил лот?И теперь имеем в результате, что по жалобечетверка банков может и получит этот гарантийный сбор в размере около, но эти же четыре банка, а точнее их вкладчики и кредиторы, не получат