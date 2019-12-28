Возможно, кто-то посещал, недавно, банк и обладает свежей информацией о сроках или причинах задержки? К сожалению, в телефонном режиме суть его (банка) ответа сводится к фразе: "как только- так сразу".
По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/RISHE ... 1.2020.pdf
Igneus написав:По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/RISHE ... 1.2020.pdf
Результаты торгов по лоту GL18N212456 отменены! Логику деятельности этого Фонда, вернее его первых руководителей, понять невозможно. ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" 17 января 2020 года вносит оплату за лот в размере 150,5 млн.грн. 21 января 2020 года Комиссия Фонда по рассмотрения жалоб и подготовки предложений предлагает продлить до 42 рабочих дней процедуру заключения договоров покупки-продажи, поскольку там много активов, да еще и от четырех банков, в том числе ВТБ. Но 22 января 2020 года исполнительная дирекция Фонда во главе с Рекрут С.В. принимает решение отменить результаты торгов, которое оглашается 23 января 2020 года, но в котором нет никакого обоснования этого решения и невозможно понять, с чем это связано. Неужели это связано с тем, что ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА", которое отказалось от оплаты предложенной им цены в размере 304 млн.грн., еще и не оплатило гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн.? Да, это приличная сумма, но неужели нельзя было отдельно решать вопросы взыскания гарантийного сбора с одного покупателя, который отказался от покупки, и заключения договоров с другим покупателем, который оплатил лот? И теперь имеем в результате, что по жалобе банка "Финансы и кредит" четверка банков может и получит этот гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн., но эти же четыре банка, а точнее их вкладчики и кредиторы, не получат 150,5 млн.грн.https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b
Igneus написав:По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/RISHE ... 1.2020.pdf
Результаты торгов по лоту GL18N212456 отменены! Логику деятельности этого Фонда, вернее его первых руководителей, понять невозможно. ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" 17 января 2020 года вносит оплату за лот в размере 150,5 млн.грн. 21 января 2020 года Комиссия Фонда по рассмотрения жалоб и подготовки предложений предлагает продлить до 42 рабочих дней процедуру заключения договоров покупки-продажи, поскольку там много активов, да еще и от четырех банков, в том числе ВТБ. Но 22 января 2020 года исполнительная дирекция Фонда во главе с Рекрут С.В. принимает решение отменить результаты торгов, которое оглашается 23 января 2020 года, но в котором нет никакого обоснования этого решения и невозможно понять, с чем это связано. Неужели это связано с тем, что ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА", которое отказалось от оплаты предложенной им цены в размере 304 млн.грн., еще и не оплатило гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн.? Да, это приличная сумма, но неужели нельзя было отдельно решать вопросы взыскания гарантийного сбора с одного покупателя, который отказался от покупки, и заключения договоров с другим покупателем, который оплатил лот? И теперь имеем в результате, что по жалобе банка "Финансы и кредит" четверка банков может и получит этот гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн., но эти же четыре банка, а точнее их вкладчики и кредиторы, не получат 150,5 млн.грн.https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b