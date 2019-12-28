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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1724172517261727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:00

  prost написав:Andreww

Возможно, кто-то посещал, недавно, банк и обладает свежей информацией о сроках или причинах задержки? К сожалению, в телефонном режиме суть его (банка) ответа сводится к фразе: "как только- так сразу".

Похоже, что причина вот в этом, так как, например, и возмещение НДС в конце 2019 года зажимали: viewtopic.php?p=4848279#p4848279
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:05

По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b
http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/RISHE ... 1.2020.pdf
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 03:20

  Igneus написав:По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b
http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/RISHE ... 1.2020.pdf

Результаты торгов по лоту GL18N212456 отменены!
Логику деятельности этого Фонда, вернее его первых руководителей, понять невозможно.
ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" 17 января 2020 года вносит оплату за лот в размере 150,5 млн.грн.
21 января 2020 года Комиссия Фонда по рассмотрения жалоб и подготовки предложений предлагает продлить до 42 рабочих дней процедуру заключения договоров покупки-продажи, поскольку там много активов, да еще и от четырех банков, в том числе ВТБ.
Но 22 января 2020 года исполнительная дирекция Фонда во главе с Рекрут С.В. принимает решение отменить результаты торгов, которое оглашается 23 января 2020 года, но в котором нет никакого обоснования этого решения и невозможно понять, с чем это связано.
Неужели это связано с тем, что ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА", которое отказалось от оплаты предложенной им цены в размере 304 млн.грн., еще и не оплатило гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн.?
Да, это приличная сумма, но неужели нельзя было отдельно решать вопросы взыскания гарантийного сбора с одного покупателя, который отказался от покупки, и заключения договоров с другим покупателем, который оплатил лот?
И теперь имеем в результате, что по жалобе банка "Финансы и кредит" четверка банков может и получит этот гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн., но эти же четыре банка, а точнее их вкладчики и кредиторы, не получат 150,5 млн.грн. https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:30

  Igneus написав:
  Igneus написав:По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b
http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/RISHE ... 1.2020.pdf

Результаты торгов по лоту GL18N212456 отменены!
Логику деятельности этого Фонда, вернее его первых руководителей, понять невозможно.
ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" 17 января 2020 года вносит оплату за лот в размере 150,5 млн.грн.
21 января 2020 года Комиссия Фонда по рассмотрения жалоб и подготовки предложений предлагает продлить до 42 рабочих дней процедуру заключения договоров покупки-продажи, поскольку там много активов, да еще и от четырех банков, в том числе ВТБ.
Но 22 января 2020 года исполнительная дирекция Фонда во главе с Рекрут С.В. принимает решение отменить результаты торгов, которое оглашается 23 января 2020 года, но в котором нет никакого обоснования этого решения и невозможно понять, с чем это связано.
Неужели это связано с тем, что ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА", которое отказалось от оплаты предложенной им цены в размере 304 млн.грн., еще и не оплатило гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн.?
Да, это приличная сумма, но неужели нельзя было отдельно решать вопросы взыскания гарантийного сбора с одного покупателя, который отказался от покупки, и заключения договоров с другим покупателем, который оплатил лот?
И теперь имеем в результате, что по жалобе банка "Финансы и кредит" четверка банков может и получит этот гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн., но эти же четыре банка, а точнее их вкладчики и кредиторы, не получат 150,5 млн.грн. https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-10-09-000083-b


Подробности тут: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... 0CMjlVZrQw
rsq
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:00

  rsq написав:Подробности тут: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... 0CMjlVZrQw

Это, конечно, неплохо, что быстро отреагировали и разместили пресс-релиз.
Но подробности должны быть уже в самом решении Фонда об отмене торгов, которое должно быть законным и обоснованным, а не только в пресс-релизе.
Кроме того, и пресс-релиз не является достаточно обоснованным.

Так, лот № GL18N212456 был выставлен на продажу со стартовой ценой 487 461 575, 99 грн. ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", в конце-концов, было признано победителем торгов с предложенной ценой 150 501 032 грн., и эту сумму оно оплатило 17 января 2020 года. Таким образом, дисконт составил 69,23%.

Отменив торги, Фонд ссылается на то, что в действиях участников ему видится сговор, но не обосновывает ни в решении об отмене, ни в пресс-релизе, а в чем заключается вина ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"?

Если Фонд считает, что этот лот стоит дороже, то почему он не продал его составляющие на индивидуальных торгах, а выставляет их в пуле?
Наконец, чем его не устраивает дисконт 69,23% при продаже в пуле, если на индивидуальных торгах он может достигать 80%?
Igneus
 
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