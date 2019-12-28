Похоже, что причина вот в этом, так как, например, и возмещение НДС в конце 2019 года зажимали: viewtopic.php?p=4848279#p4848279
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:00
Похоже, что причина вот в этом, так как, например, и возмещение НДС в конце 2019 года зажимали: viewtopic.php?p=4848279#p4848279
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:05
По лоту GL18N212456, в котором у ВТБ в активе была дебиторская задолженность по не очень ликвидным облигациям, и где ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА" отказалось не только от оплаты предложенной цены в размере 304 млн.грн., но и вместе с биржей оставило организаторов торгов без гарантийного сбора, ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" все же оплатило лот 17 января 2020 года в размере 150,5 млн. Как уже указывалось ранее, ожидается, что ВТБ может получить, исходя именно из балансовой стоимости своего актива, а не оценочной, от 15 млн. до 17 млн. Дело осталось за подписанием договоров, что отложено на 42 рабочих дня, так там их большое количество:
Додано: П'ят 24 січ, 2020 03:20
Результаты торгов по лоту GL18N212456 отменены!
Логику деятельности этого Фонда, вернее его первых руководителей, понять невозможно.
ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" 17 января 2020 года вносит оплату за лот в размере 150,5 млн.грн.
21 января 2020 года Комиссия Фонда по рассмотрения жалоб и подготовки предложений предлагает продлить до 42 рабочих дней процедуру заключения договоров покупки-продажи, поскольку там много активов, да еще и от четырех банков, в том числе ВТБ.
Но 22 января 2020 года исполнительная дирекция Фонда во главе с Рекрут С.В. принимает решение отменить результаты торгов, которое оглашается 23 января 2020 года, но в котором нет никакого обоснования этого решения и невозможно понять, с чем это связано.
Неужели это связано с тем, что ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА", которое отказалось от оплаты предложенной им цены в размере 304 млн.грн., еще и не оплатило гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн.?
Да, это приличная сумма, но неужели нельзя было отдельно решать вопросы взыскания гарантийного сбора с одного покупателя, который отказался от покупки, и заключения договоров с другим покупателем, который оплатил лот?
И теперь имеем в результате, что по жалобе банка "Финансы и кредит" четверка банков может и получит этот гарантийный сбор в размере около 24,4 млн.грн., но эти же четыре банка, а точнее их вкладчики и кредиторы, не получат 150,5 млн.грн.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:30
Подробности тут:
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:00
Это, конечно, неплохо, что быстро отреагировали и разместили пресс-релиз.
Но подробности должны быть уже в самом решении Фонда об отмене торгов, которое должно быть законным и обоснованным, а не только в пресс-релизе.
Кроме того, и пресс-релиз не является достаточно обоснованным.
Так, лот № GL18N212456 был выставлен на продажу со стартовой ценой 487 461 575, 99 грн. ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", в конце-концов, было признано победителем торгов с предложенной ценой 150 501 032 грн., и эту сумму оно оплатило 17 января 2020 года. Таким образом, дисконт составил 69,23%.
Отменив торги, Фонд ссылается на то, что в действиях участников ему видится сговор, но не обосновывает ни в решении об отмене, ни в пресс-релизе, а в чем заключается вина ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"?
Если Фонд считает, что этот лот стоит дороже, то почему он не продал его составляющие на индивидуальных торгах, а выставляет их в пуле?
Наконец, чем его не устраивает дисконт 69,23% при продаже в пуле, если на индивидуальных торгах он может достигать 80%?
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:54
Причина - нежелание расставаться со "своими" деньгами . Похоже, что именно таковыми ликвидатор Стрюкова и сотоварищи считают аккумулированные на накопительном счету ВТБ средства от продажи активов банка ("всё, что нажито непосильным трудом", как говаривал незабвенный Антон Семёнович Шпак). Иначе чем объяснить, что заявка на 2-й транш выплат кредиторам 4-й очереди до сих пор даже не подана банком в Фонд (ну или он это очччень тщательно скрывает!)?
А между тем очередные 12,5 млн.грн. капнули на счёт банка после закрытия сделки по нежилой недвиге в Харькове, ул.Примеровская. И таким образом, с учётом всей козинской земли, уже можно и нужно говорить о транше не 15%, а 20% для вкладчиков 200+ Планирую завтра-послезватра сходить на Пушкинскую и, отбросив ложную стыдливость, дать волю накопившимся эмоциям . Хотя и прекрасно понимаю, что сидящие в зоне открытого доступа сотрудники - не более, чем марионетки, а настоящие кукловоды, увы, надёжно схоронились в недрах шикарного и не менее надёжно оккупированного особняка...
P.S. Кстати, очередные 7% (к уже полученным ранее 80%) получают кредиторы 4-й очереди "ДИАМАНТБАНКА":
И никто почему-то не придумывает тупых отмазок типа "маленьких траншей Фонд не одобряет, да и кредиторам-вкладчикам лучше потерпеть и подождать, зато потом получить ого-го какую сумму!" (почти дословная цитата из очередного, уже январского, спича сотрудницы горячей линии ВТБ).
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