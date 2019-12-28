Додано: Вів 28 січ, 2020 00:54

Igneus написав: prost написав: Andreww



Возможно, кто-то посещал, недавно, банк и обладает свежей информацией о сроках или причинах задержки? К сожалению, в телефонном режиме суть его (банка) ответа сводится к фразе: "как только- так сразу". Возможно, кто-то посещал, недавно, банк и обладает свежей информацией о сроках или причинах задержки? К сожалению, в телефонном режиме суть его (банка) ответа сводится к фразе: "как только- так сразу".

Похоже, что причина вот в этом, так как, например, и возмещение НДС в конце 2019 года зажимали: Похоже, что причина вот в этом, так как, например, и возмещение НДС в конце 2019 года зажимали: viewtopic.php?p=4848279#p4848279

уже можно и нужно говорить о транше не 15%, а 20% для вкладчиков 200+

Причина - нежелание расставаться со "своими" деньгами. Похоже, что именно таковыми ликвидатор Стрюкова и сотоварищи считают аккумулированные на накопительном счету ВТБ средства от продажи активов банка ("всё, что нажито непосильным трудом", как говаривал незабвенный Антон Семёнович Шпак). Иначе чем объяснить, что заявка на 2-й транш выплат кредиторам 4-й очереди до сих пор даже не подана банком в Фонд (ну или он это очччень тщательно скрывает!)?А между тем очередныепоступили на счёт банка после закрытия сделки по нежилой недвиге в Харькове, ул.Примеровская. И таким образом, с учётом всей козинской земли,Планирую завтра-послезватра сходить на Пушкинскую и, отбросив ложную стыдливость, дать волю накопившимся эмоциям. Хотя и прекрасно понимаю, что сидящие в зоне открытого доступа сотрудники - не более, чем марионетки, а настоящие кукловоды, увы, надёжно схоронились в недрах шикарного и не менее надёжно оккупированного особняка...P.S. Кстати, очередные 7% (к уже выплаченным ранее 80%) получают кредиторы 4-й очереди "ДИАМАНТБАНКА":И никто почему-то не придумывает откровенно тупых и в то же время шедевральных отмазок типа "маленьких траншей Фонд не одобряет, да и кредиторам-вкладчикам лучше потерпеть и подождать, зато потом получить ого-го какие деньжищи!" (почти дословная цитата из очередного, уже январского, спича сотрудницы горячей линии ВТБ).