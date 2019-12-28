югин
Я получал 1-й транш на карту АЛЬФА Ультра и ФОРВАРД Ощадный (не карточный!) для жены .
И вход, и любой выход (СЭП, касса, АТМ, Р2Р) без комиссий, но есть достаточно гуманные лимиты, поэтому для больших сумм следует уточнять.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:58
югин
Я получал 1-й транш на карту АЛЬФА Ультра и ФОРВАРД Ощадный (не карточный!) для жены .
И вход, и любой выход (СЭП, касса, АТМ, Р2Р) без комиссий, но есть достаточно гуманные лимиты, поэтому для больших сумм следует уточнять.
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